Catania, controlli a Librino e San Cristoforo: rimosse strutture abusive

Nuova operazione congiunta di Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco in via Della Concordia

Prosegue l’azione di contrasto all’illegalità diffusa nei quartieri Librino e San Cristoforo, dove la Polizia di Stato ha effettuato una nuova attività di controllo congiuntamente alla Polizia Locale e con il supporto dei Vigili del Fuoco.

A distanza di pochi giorni da un precedente intervento, le forze dell’ordine sono tornate a operare in via Della Concordia, area già attenzionata per la presenza di fenomeni di abusivismo commerciale e occupazione irregolare di suolo pubblico, con l’obiettivo di tutelare la legalità e i commercianti che rispettano scrupolosamente le norme di settore.

Nel corso delle verifiche, i poliziotti delle squadre volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno controllato il rispetto delle prescrizioni contenute nelle licenze di alcuni esercizi commerciali e l’osservanza delle norme di pubblica sicurezza. Parallelamente, gli agenti della Polizia Locale hanno accertato eventuali irregolarità in materia di autorizzazioni amministrative per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

L’attività di pattugliamento ha consentito anche di affrontare alcune situazioni di degrado urbano, grazie all’intervento coordinato degli operai del Comune di Catania. In particolare, in un tratto di via Della Concordia, è stata riscontrata l’occupazione abusiva di una consistente porzione di marciapiede da parte del titolare di un chiosco, già sanzionato in passato per analoghe violazioni.

Anche in questa circostanza, l’intervento degli agenti ha permesso di restituire lo spazio alla libera fruizione dei pedoni, con la rimozione immediata delle strutture abusive, ancorate sia al suolo che alle pareti. Il titolare aveva infatti occupato il suolo pubblico senza alcun titolo autorizzativo, appropriandosi di uno spazio destinato alla circolazione pedonale.

Durante le operazioni di smontaggio, lo spostamento di uno dei pali di sostegno ha provocato il cedimento improvviso del gazebo, evidenziando il potenziale pericolo per l’incolumità dei cittadini. L’area, tuttavia, era stata preventivamente messa in sicurezza, grazie alla presenza e all’intervento dei Vigili del Fuoco, evitando qualsiasi rischio per i passanti.

L’azione congiunta tra Polizia di Stato e Polizia Locale proseguirà in modo costante sia in queste zone sia in altri quartieri della città, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini, nell’ottica di una collaborazione sempre più stretta tra forze dell’ordine e comunità locale.

