Catania, abbigliamento sportivo senza pagare: 35enne denunciato per tentata rapina

Redazione 23 Settembre 2025 - 11:32

Polizia (Pixabay) IlFogliettone

Avrebbe tentato di impossessarsi di diversi capi di abbigliamento sportivo senza passare dalla cassa e, una volta scoperto, avrebbe aggredito un dipendente del negozio per guadagnare la fuga. Protagonista della vicenda un 35enne catanese, denunciato dalla Polizia di Stato per tentata rapina ai danni del punto vendita ufficiale del Catania FC in via Vittorio Emanuele, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato, valida ora e fino a condanna definitiva.

L’attività investigativa ha preso avvio dalla denuncia presentata negli uffici della Digos della Questura di Catania. L’analisi delle immagini di videosorveglianza del negozio ha consentito agli agenti di identificare l’uomo, che nel frattempo si era reso irreperibile. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 35enne – già noto alle forze dell’ordine ed ex appartenente ai gruppi ultras dello stadio “Angelo Massimino” – dopo essere entrato nell’esercizio commerciale avrebbe riempito un borsone con diversi articoli di abbigliamento sportivo, cercando di allontanarsi senza pagare.

Un dipendente si sarebbe accorto del tentativo e, dopo un breve inseguimento fino a via Sant’Agata, lo avrebbe raggiunto. A quel punto, l’uomo si sarebbe scagliato con violenza contro il lavoratore e anche contro un passante intervenuto in suo aiuto. Costretto a lasciare la refurtiva, subito recuperata, il 35enne si sarebbe dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Nei giorni successivi, la Digos ha avviato una mirata attività di ricerca che ha permesso di rintracciarlo nel centro cittadino.

Invitato negli uffici della Questura, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per tentata rapina.

