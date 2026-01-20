Cardillo scende in campo: «Mascali merita una coalizione libera»

Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia ufficializza la candidatura a sindaco con la lista civica “Mascali Cambia”. «Non cerco poltrone né pacchetti di voti: voglio unire persone libere».

Alberto Cardillo rompe gli indugi e ufficializza la propria candidatura a sindaco di Mascali. Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia si presenta agli elettori mascalesi alle prossime amministrative di primavera alla guida della lista civica “Mascali Cambia”, mettendo fine alle indiscrezioni che da settimane animavano il dibattito politico locale.

«Mascali mi ha sempre ripagato con un consenso libero. Non ho mai cercato, né voluto, voti clientelari. E di questo vado fiero», afferma Cardillo, rivendicando un rapporto diretto e trasparente con la comunità. «Qui ci sono le mie radici, la memoria della mia famiglia. Ed è qui che voglio che mio figlio e i figli della mia generazione possano crescere, senza essere costretti a partire».

Una scelta che, sottolinea il candidato, nasce da una precisa assunzione di responsabilità. «Nella mia posizione potrei comodamente restare a guardare, dare indicazioni dall’esterno senza rischiare nulla. Ma non è nel mio stile. Non mi servono poltrone, non mi interessano accordicchi per spartire le briciole di una città alle prese con mille difficoltà».

Cardillo parla di una sfida costruita su basi diverse rispetto al passato. «Con umiltà, ma con assoluta determinazione, voglio lavorare per unire una coalizione di persone libere. Una squadra in cui contano le capacità, non i pacchetti di voti. Non è più tempo di attendere».

Con la sua discesa in campo, il quadro delle amministrative mascalesi inizia a delinearsi. Al momento sono due i candidati ufficiali alla carica di sindaco: Alberto Cardillo e il dottor Salvo Gullotta. Non ha ancora formalizzato la propria candidatura l’attuale vicesindaco Veronica Musumeci, che potrebbe sciogliere la riserva nei prossimi giorni.

La campagna elettorale entra così nel vivo, con Mascali chiamata a scegliere il proprio futuro amministrativo in un confronto che si annuncia aperto e politicamente significativo.