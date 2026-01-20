Cardillo scende in campo: «Mascali merita una coalizione libera»

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 20 Gennaio 2026 - 07:51

Alberto Cardillo

Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia ufficializza la candidatura a sindaco con la lista civica “Mascali Cambia”. «Non cerco poltrone né pacchetti di voti: voglio unire persone libere».

Alberto Cardillo rompe gli indugi e ufficializza la propria candidatura a sindaco di Mascali. Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia si presenta agli elettori mascalesi alle prossime amministrative di primavera alla guida della lista civica “Mascali Cambia”, mettendo fine alle indiscrezioni che da settimane animavano il dibattito politico locale.

«Mascali mi ha sempre ripagato con un consenso libero. Non ho mai cercato, né voluto, voti clientelari. E di questo vado fiero», afferma Cardillo, rivendicando un rapporto diretto e trasparente con la comunità. «Qui ci sono le mie radici, la memoria della mia famiglia. Ed è qui che voglio che mio figlio e i figli della mia generazione possano crescere, senza essere costretti a partire».

Una scelta che, sottolinea il candidato, nasce da una precisa assunzione di responsabilità. «Nella mia posizione potrei comodamente restare a guardare, dare indicazioni dall’esterno senza rischiare nulla. Ma non è nel mio stile. Non mi servono poltrone, non mi interessano accordicchi per spartire le briciole di una città alle prese con mille difficoltà».

Cardillo parla di una sfida costruita su basi diverse rispetto al passato. «Con umiltà, ma con assoluta determinazione, voglio lavorare per unire una coalizione di persone libere. Una squadra in cui contano le capacità, non i pacchetti di voti. Non è più tempo di attendere».

Con la sua discesa in campo, il quadro delle amministrative mascalesi inizia a delinearsi. Al momento sono due i candidati ufficiali alla carica di sindaco: Alberto Cardillo e il dottor Salvo Gullotta. Non ha ancora formalizzato la propria candidatura l’attuale vicesindaco Veronica Musumeci, che potrebbe sciogliere la riserva nei prossimi giorni.

La campagna elettorale entra così nel vivo, con Mascali chiamata a scegliere il proprio futuro amministrativo in un confronto che si annuncia aperto e politicamente significativo.

Addio a Valentino: è morto l’ultimo imperatore della moda italiana

Redazione 20 Gennaio 2026 - 05:35
matrimonio (pexels) - cataniaoggi

Istat, nel 2024 sono state celebrate 29.309 nozze

Redazione 19 Gennaio 2026 - 18:07

Riforma ARS Sicilia: Schifani annuncia abolizione voto segreto

Redazione 19 Gennaio 2026 - 16:04

Sant’Agata 2026, Catania si prepara al suo momento più alto.

Redazione 19 Gennaio 2026 - 15:49

Randazzo elezioni 2026: polemica per il mega cartellone sulla SS 120

Redazione 19 Gennaio 2026 - 15:01

Maltempo a Catania, pioggia di danni: rinviato il Consiglio comunale

Redazione 19 Gennaio 2026 - 14:48

Ultimissime

Cardillo scende in campo: «Mascali merita una coalizione libera»

Redazione 20 Gennaio 2026 - 07:51

Addio a Valentino: è morto l’ultimo imperatore della moda italiana

Redazione 20 Gennaio 2026 - 05:35
Maltempo, stacca subito questo elettrodomestico

Scuole e negozi chiusi Catania 20 gennaio: l’ordinanza per allerta meteo

Redazione 19 Gennaio 2026 - 19:07
matrimonio (pexels) - cataniaoggi

Istat, nel 2024 sono state celebrate 29.309 nozze

Redazione 19 Gennaio 2026 - 18:07
TARI - (cataniaoggi.it-facile.it)

Come pagare meno TARI 2026: requisiti, scadenze e bonus attivi

Redazione 19 Gennaio 2026 - 17:52