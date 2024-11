La campagna di sensibilizzazione contro le truffe, promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, continua a raggiungere i comuni della provincia etnea con l’obiettivo di informare e proteggere i cittadini. In questo contesto, sono stati organizzati due incontri informativi presso il Santuario della Madonna di Valverde e la Chiesa Madre “Maria Santissima della Pace” di Tremestieri Etneo. Gli eventi hanno visto la partecipazione del Tenente Gabriele Benevento, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, insieme ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri locali, il LGT Giuseppe Cunsolo di San Gregorio e il LGT Riccardo Merola di Tremestieri Etneo.

Durante gli incontri, i Carabinieri hanno fornito utili consigli per riconoscere e prevenire le truffe, dimostrando la loro costante vicinanza alla comunità locale. La campagna si rivolge in particolare agli anziani, spesso vittime di truffe telefoniche e online, evidenziando le tecniche più comuni, come la cosiddetta truffa dell’“incidente”, in cui i truffatori fingono che un parente della vittima sia in difficoltà per estorcere denaro o beni preziosi.

È stato sottolineato che né le Forze dell’Ordine né altri operatori possono richiedere denaro o beni per risolvere problemi. Il messaggio chiave ribadito ai presenti è stato: “Contattate i Carabinieri”.

In conclusione, sono stati forniti i contatti delle stazioni locali e il Numero Unico di Emergenza 112, attivo 24 ore su 24, con una serie di raccomandazioni: non aprire agli sconosciuti, verificare sempre l’identità di chi si presenta, non divulgare dati sensibili, evitare di consegnare denaro o beni a sconosciuti e segnalare ogni caso sospetto alle autorità. Queste semplici regole, se seguite, possono fare la differenza nella prevenzione delle truffe.