“Cambiare insieme: affrontare la menopausa con consapevolezza e serenità”

La menopausa è una fase naturale nella vita di ogni donna, caratterizzata dalla cessazione permanente delle mestruazioni e dalla fine della fertilità. Generalmente, l’età media in cui si entra in menopausa è intorno ai 51 anni, con una variabilità che va dai 45 ai 55 anni.

Diversi fattori possono influenzare l’età di insorgenza della menopausa, tra cui la genetica, lo stile di vita e alcune condizioni mediche. Ad esempio, il fumo è associato a un’anticipazione dell’età menopausale, mentre un indice di massa corporea basso può contribuire a un inizio più precoce.

La menopausa non è una malattia, ma una fase di trasformazione, un nuovo capitolo che il corpo femminile affronta dopo tappe cruciali come la pubertà e la gravidanza. Tuttavia, questa “traversata in mare aperto” può rivelarsi diversa per ciascuna donna: liberatoria per alcune, turbolenta per altre. Le trasformazioni fisiche ed emotive che essa comporta non solo coinvolgono la donna ma inevitabilmente influenzano anche la relazione di coppia.

Per approfondire questi temi e fornire strumenti utili alle donne e ai loro partner, la dottoressa Elisa Caruso, ginecologa e divulgatrice, ha pubblicato il libro “Cambiare insieme: Guida di coppia alla menopausa”, disponibile in libreria dal 31 gennaio. Nel suo lavoro, la dottoressa Caruso offre informazioni aggiornate, riflessioni utili e sostegno psicologico per affrontare al meglio questa fase della vita.