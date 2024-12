Caltagirone: denunciato 31enne per guida in stato di ebbrezza

A Caltagirone, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 31 anni sorpreso alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi, nelle ore serali, a seguito di una segnalazione pervenuta alla linea di emergenza. La chiamata indicava un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta nel centro cittadino, ignorando i segnali stradali e urtando le auto parcheggiate lungo il percorso.

Gli agenti del Commissariato, impegnati nei controlli del territorio, sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a individuare il veicolo in una zona vicina alla segnalazione e a scongiurare potenziali conseguenze più gravi. Alla guida è stato trovato un uomo di 31 anni, apparso visibilmente alterato dall’alcol.

Gli operatori hanno sottoposto il conducente a un controllo con l’etilometro del Distaccamento della Polizia Stradale di Caltagirone. L’accertamento ha rivelato un tasso alcolemico superiore a 2 mg/l, ben oltre il limite legale consentito. Per questo motivo, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, ricordando che la presunzione di innocenza rimane valida fino a un’eventuale condanna definitiva. La patente è stata ritirata ai fini della sospensione.

Oltre alla denuncia, sono state elevate ulteriori sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada commesse durante la guida. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza dei controlli sul territorio per garantire la sicurezza stradale e prevenire comportamenti che mettono a rischio l’incolumità pubblica.