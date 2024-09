Arrestato un 26enne a Catania per furto di prodotti gastronomici di lusso in un supermercato

Non ha chiarito se l’intento fosse quello di rivendere la merce o semplicemente accumulare una scorta gratuita il 26enne arrestato dai Carabinieri della Stazione di Librino dopo aver rubato prodotti gastronomici di pregio da un supermercato del quartiere “Pigno” a Catania.

Il giovane, in tarda mattinata, si è introdotto in un supermercato di via Acquicella Porto con una grossa busta di plastica rigida. Fingendo di essere un normale cliente, ha passeggiato con nonchalance tra i corridoi, fermandosi infine al banco frigo. Qui, con rapidità e cercando di non essere notato, ha selezionato diversi prodotti alimentari di alta qualità, riponendoli nella borsa.

Arrivato alle casse, ha approfittato della confusione per uscire senza pagare, passando dal varco riservato a chi non ha effettuato acquisti e nascondendo la busta sotto la giacca. Tuttavia, una pattuglia dei Carabinieri di Librino, presente nel parcheggio del supermercato per i controlli di routine, ha notato il giovane uscire in tutta fretta. Insospettito dalla sua fuga improvvisa, uno dei militari ha deciso di verificare la situazione.

Il giovane, notando la presenza dei Carabinieri, ha immediatamente rientrato nel supermercato, un comportamento che ha destato ulteriori sospetti. I militari, intuendo un possibile tentativo di fuga attraverso l’uscita secondaria che conduce ai parcheggi coperti, hanno deciso di controllare quella zona. La loro intuizione si è rivelata corretta: poco dopo, il 26enne è stato visto abbandonare la busta nei pressi degli stalli dei carrelli e cercare di allontanarsi velocemente.

I Carabinieri lo hanno bloccato e identificato, recuperando la refurtiva, il cui valore commerciale superava i 300 euro. Tutta la merce è stata immediatamente riconsegnata al responsabile del negozio. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di “furto aggravato” e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto attraverso un “rito direttissimo”.