Arrestato 76enne per spaccio di droga nel quartiere San Cristoforo: scoperto grazie ai controlli dei Carabinieri

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Catania sull’intero capoluogo etneo, volti anche alla prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, principale fonte di approvvigionamento della criminalità organizzata, i Carabinieri della Stazione di Nesima hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese di 76 anni per “detenzione ai fini di spaccio”.

In particolare, attraverso un’attività info-investigativa approfondita, i Carabinieri hanno scoperto che il pusher, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, aveva allestito un proficuo mercato di droga nel cuore del quartiere San Cristoforo. Il suo modus operandi era singolare: in stile “drive away”, il 76enne cedeva lo stupefacente richiesto ai suoi clienti senza che questi ultimi dovessero nemmeno scendere dalla macchina.

Chiarito il contesto operativo, i militari dell’Arma hanno deciso di avviare una serie di appostamenti a distanza, in “modalità discreta”, nel punto in cui il pusher attendeva i suoi clienti. La paziente osservazione dei Carabinieri, mimetizzati tra i residenti, ha confermato l’ipotesi investigativa: dopo qualche ora, hanno notato un via vai di automobili avvicinarsi all’uomo, che prelevava degli involucri nascosti sotto una tavoletta di legno posta sul manto stradale ed effettuava le consegne.

A quel punto, i Carabinieri sono intervenuti, accerchiando e bloccando il soggetto. Nella sua tasca sono stati trovati 115 euro in banconote di vario taglio, presunto provento dell’attività illecita, mentre sotto la tavoletta di legno sono stati rinvenuti diversi involucri di carta stagnola contenenti marijuana, pronti per essere spacciati.

Tutta la droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre il pusher è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.