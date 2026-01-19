Istat, nel 2024 sono state celebrate 29.309 nozze

Redazione 19 Gennaio 2026 - 18:07
matrimonio (pexels) - cataniaoggi

Nel 2024 i matrimoni con almeno uno sposo straniero rappresentano il 16,9% del totale, registrando una flessione del 1,4% su base annua.

Secondo l’ultimo report dell’Istat, nel 2024 sono state celebrate 29.309 nozze con almeno uno sposo di nazionalità non italiana. Questo fenomeno appare strettamente legato alla distribuzione geografica delle comunità straniere nel Paese: se nel Centro-Nord più di un matrimonio su cinque coinvolge un cittadino straniero, nel Mezzogiorno l’incidenza scende drasticamente al 9,9%. In particolare, le regioni con la quota più alta sono la Provincia Autonoma di Bolzano (26,8%), l’Umbria (24,6%) e la Toscana (24,1%), mentre Puglia e Sicilia chiudono la classifica con l’8,6%.

I cosiddetti matrimoni misti, formati da un cittadino italiano e uno straniero, costituiscono la maggioranza di questa categoria con 21.002 celebrazioni (il 71,7%). Analizzando la composizione di coppia, emerge una netta prevalenza di sposi italiani con spose straniere (14.961 casi, pari all’8,6% del totale nazionale), mentre le donne italiane che hanno sposato un cittadino straniero sono state 6.041.

Le preferenze nella scelta del partner variano significativamente in base al genere, influenzate dai progetti migratori e dalle dinamiche culturali. Gli uomini italiani scelgono più spesso spose di cittadinanza romena (19,1%), seguite da ucraine (9,7%), brasiliane (6,1%) e russe (5,0%). Al contrario, le donne italiane contraggono matrimonio più frequentemente con cittadini di origine marocchina (14,5%), tunisina (8,6%), albanese (7,4%) e romena (6,4%).

