Incidente stradale autonomo di un mini bus, feriti

Ieri pomeriggio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per l’incidente stradale autonomo di un mini bus che, dopo che il suo conducente ne ha perso il controllo per cause in corso di accertamento, ha impattato contro la parete esterna di un’abitazione in via Vittorio Emanuele nel comune di Santa Venerina.

Sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Riposto e di Acireale ed il funzionario di servizio inviato dalla Sede Centrale.

Sì è trattato di un mini bus da 19 posti che trasportava 13 passeggeri di nazionalità albanese, un unico nucleo familiare con autista e guida turistica.

I Vigili del Fuoco hanno operato insieme al personale sanitario del Servizio 118 per soccorrere tutti i passeggeri e mettere in sicurezza lo scenario.

Diversi sono stati i feriti di cui due gravi, stando ad una prima valutazione fatta dei sanitari sul posto.

I feriti, affidati alle prime cure del personale sanitario presente, sono stati trasportati negli ospedali di Acireale, Giarre e San Marco, Cannizzaro e Policlinico di Catania.

Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale per gli accertamenti di competenza ed il Servizio 118 intervenuto con sei aumbulanze.