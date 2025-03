Tragedia nel porto di Catania: muore un marittimo di 52 anni durante il carico e scarico

Un incidente mortale si è verificato ieri pomeriggio nel porto di Catania, dove ha perso la vita un marinaio di 52 anni, imbarcato su una nave Eurocargo della compagnia Grimaldi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato, morendo sul colpo, durante le operazioni di carico e scarico di alcuni container.

In una nota congiunta, Cgil, Cisl, Filt Cgil e Fit Cisl di Catania esprimono dolore e rabbia, evidenziando come tragedie di questo genere continuino a ripetersi in diversi ambiti lavorativi, sebbene le dinamiche restino sempre simili. I sindacati sottolineano l’urgenza di investire maggiormente in sicurezza, formazione e controlli per prevenire nuovi incidenti.

L’uomo, padre di quattro figli e originario della Campania, lavorava da anni nel settore marittimo. La Polizia di Frontiera Scalo Marittimo del porto di Catania sta procedendo con gli accertamenti e trasmetterà la documentazione alla Procura della Repubblica, che aprirà un’inchiesta per chiarire le circostanze esatte del decesso. Nel frattempo, la nave è stata posta sotto sequestro.