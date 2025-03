Sindacati in Mobilitazione: Assemblee sul Sito di Catania di STM per la Cassa Integrazione

I sindacati hanno annunciato la loro mobilitazione in seguito alla comunicazione della cassa integrazione per il sito catanese di STMicroelectronics. “Come organizzazione sindacale non possiamo essere soddisfatti del quadro generale che si è creato”, ha dichiarato Angelo Mazzeo, vice segretario nazionale della Federazione Ugl Metalmeccanici. Durante l’incontro con la direzione etnea di STM, Mazzeo ha sottolineato come, alla domanda sull’eventuale estensione della cassa integrazione nei mesi futuri dell’anno, non sia stata fornita una risposta esaustiva. Inoltre, non sono stati offerti dettagli rassicuranti riguardo alle misure per contrastare il calo produttivo che ha determinato l’attivazione della cassa integrazione.

La prossima settimana, saranno organizzate assemblee informative presso gli stabilimenti di STM, in cui i lavoratori riceveranno aggiornamenti sulle decisioni prese e sulle azioni che il sindacato intende intraprendere per affrontare la situazione.

La cassa integrazione è stata comunicata per i periodi dal 15 al 24 marzo 2025 e dal 27 aprile al 4 maggio 2025.