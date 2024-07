Scuola: 24 corsi revocati nelle scuole paritarie

L’assessorato regionale all’Istruzione della Sicilia ha revocato l’accreditamento a 24 corsi di studio in 20 scuole paritarie, a seguito di un’indagine sugli scandali dei diplomi facili. I controlli, condotti dall’ufficio scolastico regionale nei mesi scorsi, avrebbero portato alla luce irregolarità in numerosi istituti.

Attualmente, la Regione sta completando le procedure per revocare altri dieci corsi. In totale, sono stati identificati 45 percorsi di studio irregolari. L’assessorato, sotto la guida di Mimmo Turano, sta ancora definendo nove posizioni. Le ispezioni avrebbero rivelato centinaia di anomalie nella gestione degli esami di idoneità e maturità, mettendo in discussione l’integrità accademica di queste istituzioni educative.