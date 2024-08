Schifani a Lombardo, i miei viaggi a Roma favoriscono il progresso della Sicilia

Il governatore della Sicilia, Renato Schifani, ha risposto alle critiche del leader del Movimento per l’autonomia, Lombardo, riguardo la frequenza dei suoi viaggi a Roma. Durante un’intervista con Tgs, Schifani ha sottolineato l’importanza di tali viaggi, evidenziando che hanno portato a risultati concreti come l’acquisizione di poteri speciali per la costruzione di termovalorizzatori e l’accelerazione dei lavori sull’autostrada Palermo-Catania. Ha espresso il suo disinteresse per le polemiche, preferendo concentrarsi sul lavoro, e ha suggerito che se i viaggi a Roma portano a tali benefici, allora sono più che giustificati.

Raffaele Lombardo, ex presidente della Regione Siciliana e leader del Movimento per le Autonomie (MpA), nel corso degli anni, ha collaborato e influenzato le decisioni di vari partiti formando accordi ponte per arrivare poi ad alleanze strategiche, come dimostrato dalla recente mossa di Gianfranco Miccichè, che ha lasciato Forza Italia per unirsi al MpA di Lombardo, criticando la posizione subordinata del partito rispetto agli alleati e la mancanza di una chiara identità politica. Questo tipo di dinamiche evidenzia come figure come Lombardo possano influenzare la coesione e la direzione delle coalizioni locali, portando a cambiamenti significativi nella loro struttura.

Lombardo, recentemente ha anche stretto accordi con la Lega, un partito noto per le sue posizioni autonomiste e federaliste, che si allineano a parole, con gli obiettivi del MpA, dimostrando la sua capacità di collaborare con partiti che condividono una visione simile per l’autonomia regionale. Anche se Lombardo, ha espresso da sempre, posizioni critiche sull’autonomia differenziata noto come il ddl Calderoli, cavallo di battaglia della Lega Nord, dove si teorizza l’idea di concedere maggiore autonomia alle regioni italiane.

Mentre Raffaele Lombardo ha sempre pensato che una tale autonomia a livello economico-sociale sarebbe equivalente a una vera e propria secessione. Inoltre, Lombardo ha sottolineato che l’autonomia differenziata potrebbe essere dannosa per il Sud, e ha manifestato la sua opposizione al progetto di autonomia differenziata proposto appunto da Roberto Calderoli Lega. Quindi, queste alleanze e movimenti interni ai partiti potrebbero portare a una “scomposizione” o riorganizzazione dei partiti stessi, riflettendo la fluidità e la complessità del sistema politico, almeno quello regionale.

Per la cronaca, i poteri straordinari concessi a Schifani per la costruzione dei termovalorizzatori, si riferiscono a misure speciali che permettono di accelerare il processo di realizzazione di questi impianti. Ad esempio, il sindaco di Roma ha utilizzato i poteri straordinari derivanti dal suo ruolo di commissario per il Giubileo 2025 per facilitare la costruzione rapida del termovalorizzatore della capitale. Inoltre, un decreto approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) il 2 maggio 2022 ha assegnato al primo cittadino la responsabilità di predisporre e adottare il piano di gestione dei rifiuti della città, regolamentare le attività di gestione dei rifiuti, elaborare e approvare il piano per la bonifica delle aree inquinate, e approvare i progetti di nuovi impianti.

Queste misure sono state introdotte per affrontare l’urgenza di gestire meglio i rifiuti e ridurre la dipendenza dalle discariche, in linea con gli obiettivi ambientali dell’Unione Europea. L’Italia, ad esempio, ha bisogno di ulteriori impianti per trattare circa 5,7 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno, e al Centro e al Sud c’è una carenza di strutture. I termovalorizzatori sono visti come una soluzione per bruciare la spazzatura non riciclabile e produrre energia, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio effettivo e riduzione del ricorso alla discarica.