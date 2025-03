Polizia di Stato di Catania riceve dieci defibrillatori per le auto della Squadra Volante

La Polizia di Stato di Catania ha ricevuto dieci nuovi defibrillatori, che verranno installati a bordo delle auto della Squadra Volante, potenziando così i presidi di cardioprotezione sul territorio. La consegna è avvenuta ieri pomeriggio nel corso di una cerimonia ufficiale presso la sede dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Catania.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un protocollo d’intesa siglato tra la Questura di Catania e il Rotary Club, che prevede non solo la donazione dei defibrillatori, ma anche la formazione specifica del personale di polizia impegnato quotidianamente nei servizi di controllo del territorio.

Durante la cerimonia, le unità operative della Polizia di Stato erano schierate nel piazzale alla presenza del Questore di Catania, del Governatore del distretto Sicilia e Malta, Giuseppe Pitari, e del presidente del Rotary Catania Sud, Marco Lombardo.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di saper utilizzare un defibrillatore. La presenza di questi dispositivi a bordo delle pattuglie permetterà agli agenti, operativi 24 ore su 24, di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle emergenze cardiache, aumentando le probabilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco.

L’intervento entro i primi minuti con la defibrillazione cardiopolmonare (BLS) e l’uso di un defibrillatore è infatti fondamentale per salvare vite. Per questo, una rete capillare di apparecchi DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) rappresenta un importante potenziamento della sicurezza sanitaria a Catania.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di prossimità della Polizia di Stato, che con il motto “Esserci sempre” conferma il proprio impegno al fianco dei cittadini, anche in situazioni di emergenza medica.