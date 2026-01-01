Ospedale Nesima, la prima nata del 2026

Un secondo dopo lo scoccare della mezzanotte, all’Ospedale di Nesima, è venuta alla luce Zoe, la prima nata del 2026 a Catania.

È stata Zoe ad aprire simbolicamente il nuovo anno a Catania. La neonata è nata un secondo dopo la mezzanotte del 1° gennaio 2026 presso l’Ospedale di Nesima, nel reparto di Ginecologia, diretto dal prof. Ettore.

La piccola pesa 2.780 grammi ed è in ottime condizioni di salute. Un inizio d’anno carico di emozione per la famiglia e per l’équipe sanitaria che ha assistito al parto.

La mamma, Paola, 31 anni, ha dato alla luce il suo terzo figlio, assistita dal personale medico e infermieristico del reparto. Accanto a lei il papà, Stefano, 30 anni, che ha potuto condividere l’emozione di un evento che segna l’inizio del nuovo anno per l’intera comunità cittadina.

La nascita di Zoe rappresenta, come da tradizione, un segno di speranza e di buon auspicio per il 2026, celebrando la vita che riparte proprio allo scoccare del nuovo anno.