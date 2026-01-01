Ospedale Nesima, la prima nata del 2026

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 01 Gennaio 2026 - 13:14

Un secondo dopo lo scoccare della mezzanotte, all’Ospedale di Nesima, è venuta alla luce Zoe, la prima nata del 2026 a Catania.

È stata Zoe ad aprire simbolicamente il nuovo anno a Catania. La neonata è nata un secondo dopo la mezzanotte del 1° gennaio 2026 presso l’Ospedale di Nesima, nel reparto di Ginecologia, diretto dal prof. Ettore.

La piccola pesa 2.780 grammi ed è in ottime condizioni di salute. Un inizio d’anno carico di emozione per la famiglia e per l’équipe sanitaria che ha assistito al parto.

La mamma, Paola, 31 anni, ha dato alla luce il suo terzo figlio, assistita dal personale medico e infermieristico del reparto. Accanto a lei il papà, Stefano, 30 anni, che ha potuto condividere l’emozione di un evento che segna l’inizio del nuovo anno per l’intera comunità cittadina.

La nascita di Zoe rappresenta, come da tradizione, un segno di speranza e di buon auspicio per il 2026, celebrando la vita che riparte proprio allo scoccare del nuovo anno.

Botti di Capodanno, tre feriti ma nessun ricovero

Redazione 01 Gennaio 2026 - 13:11

Catania, chiuso centro scommesse in via Palermo

Redazione 31 Dicembre 2025 - 10:44

Catania, piano per riqualificare 17 immobili pubblici

Redazione 31 Dicembre 2025 - 08:06

Catania, 109 tra assunzioni e stabilizzazioni

Redazione 30 Dicembre 2025 - 20:20

Carabinieri Catania, nel 2025 oltre 1.200 arresti e maxi operazioni antimafia

Redazione 30 Dicembre 2025 - 11:55

Catania, sequestrati 2.000 kg di fuochi d’artificio illegali

Redazione 30 Dicembre 2025 - 11:23

Ultimissime

Ospedale Nesima, la prima nata del 2026

Redazione 01 Gennaio 2026 - 13:14

Botti di Capodanno, tre feriti ma nessun ricovero

Redazione 01 Gennaio 2026 - 13:11

Catania, chiuso centro scommesse in via Palermo

Redazione 31 Dicembre 2025 - 10:44

Assalto all’ufficio postale di Tremestieri Etneo

Redazione 31 Dicembre 2025 - 10:41

Aci Catena, resti di cadaveri in discarica abusiva nel cimitero

Redazione 31 Dicembre 2025 - 10:37