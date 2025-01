Minacce e aggressioni a mano armata nel parcheggio Amts di Corso Sicilia

Minacce, intimidazioni e perfino aggressioni a mano armata in pieno centro storico. È quanto denunciano numerosi cittadini che, quotidianamente, si trovano a fare i conti con episodi di violenza e paura all’interno del parcheggio Amts di Corso Sicilia, situato dinanzi a un affollato supermercato. A lanciare l’allarme è il vicepresidente del I Municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono, che ha evidenziato una situazione sempre più critica, aggravata dalla presenza di persone senza fissa dimora che, con atteggiamenti aggressivi, pretendono denaro dagli utenti del parcheggio.

“Diversi, purtroppo, sono gli episodi registrati negli ultimi mesi, con cittadini minacciati e intimiditi da queste persone che esigono soldi, nonostante il parcheggio sia già stato pagato alle casse automatiche dell’Amts. In alcuni casi, chi si è rifiutato di dare denaro ha trovato la propria auto danneggiata”, denuncia Arcidiacono.

Una situazione che si ripete ogni giorno, generando insicurezza e paura tra gli utenti, molti dei quali preferiscono ormai evitare il parcheggio, scegliendo soluzioni alternative per non incorrere in rischi.

Di fronte a questa emergenza, il vicepresidente del I Municipio sottolinea la necessità di interventi immediati per ripristinare la sicurezza dell’area e tutelare i cittadini.

“È indispensabile trovare soluzioni concrete e tempestive per garantire l’incolumità degli utenti del parcheggio. Auspichiamo una rinnovata e proficua collaborazione con il neo presidente di Amts, Salvatore Vittorio, per individuare strategie efficaci volte a risolvere il problema e ripristinare la sicurezza”, conclude Arcidiacono.

L’allarme lanciato dal vicepresidente del Municipio mette in evidenza una problematica che rischia di aggravarsi ulteriormente, con conseguenze dirette anche sul tessuto sociale e commerciale della zona.