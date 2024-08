Le condizioni di Salute di Mons. Luigi Renna sono stabili e in miglioramento

Le condizioni di salute di Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, sono attualmente descritte come “stabili e in miglioramento”. Dopo essere stato ricoverato nella notte dell’11 agosto al Centro Cuore del Policlinico Morgagni a Pedara per un “infarto miocardico acuto”, è stato trattato con successo mediante angioplastica coronarica. Gli esami di laboratorio mostrano miglioramenti e l’ecocardiogramma non presenta elementi negativi rispetto al giorno precedente.

I medici hanno indicato che per sciogliere la prognosi sono necessarie almeno altre 24 ore. Monsignor Renna ha ricevuto visite e messaggi di sostegno, tra cui quelli del presidente della Conferenza episcopale siciliana.

L’arcivescovo, che ha trascorso la notte riposando normalmente e si sta alimentando regolarmente, ha incontrato il vicario generale dell’arcidiocesi etnea, don Vincenzo Branchina, con cui ha condiviso alcune decisioni per l’immediato. La comunità continua a inviare messaggi di auguri per una pronta guarigione, dimostrando il forte legame e la preoccupazione per la salute del loro arcivescovo.

Monsignor Renna, 58 anni, è arcivescovo della diocesi etnea dal febbraio 2022 e ha recentemente presieduto il comitato che ha organizzato la Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, evento che ha visto la partecipazione di Papa Francesco e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.