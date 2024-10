Il Catania ribalta e conquista Caserta: vittoria per 3-1

Nel suo ottavo impegno stagionale, e quarto lontano da casa, il Catania ha affrontato la Casertana allo stadio “Alberto Pinto”. Dopo la vittoria casalinga contro il Monopoli, i rossazzurri si sono imposti per 3-1, ribaltando uno svantaggio iniziale e confermando il loro buon momento di forma. La squadra guidata da Mimmo Toscano ha risposto con forza al gol di Mancini per la Casertana, trovando la via del successo con le reti di Guglielmotti, Jimenez e Inglese.

Una vittoria che vale oro

Il Catania si è portato a casa tre punti preziosi grazie a una prestazione solida e ben orchestrata da Toscano, il quale ha saputo sfruttare al meglio le risorse della sua panchina. Dopo un avvio in salita e un nervosismo generale, la squadra etnea è riuscita a reagire con determinazione. Il gol del pareggio è arrivato in tempi rapidi, e nella ripresa, i cambi azzeccati hanno consentito di piegare definitivamente la resistenza della Casertana.

Primo tempo combattuto e infortuni

La partita ha avuto un inizio nervoso e frammentato, con Toscano costretto a rivedere subito i suoi piani per via dell’infortunio di Lunetta, sostituito da Ierardi, con conseguente avanzamento di Anastasio. Dopo un’occasione sprecata da Stoppa, la Casertana ha colpito con un lancio lungo per Mancini, che ha portato in vantaggio i padroni di casa con un preciso diagonale.

Il Catania, però, ha reagito subito: Luperini ha costretto Zanellati a una respinta corta e, dieci minuti dopo, Guglielmotti ha siglato il pareggio, sfruttando al meglio un preciso cross di Anastasio. L’1-1 ha chiuso un primo tempo segnato da tanti cartellini, con i rossazzurri spesso protagonisti di interventi sanzionati dall’arbitro Turrini.

La svolta nella ripresa

Nel secondo tempo, Toscano ha continuato a correggere la squadra, inserendo Inglese e Raimo per Montalto e Guglielmotti. Nonostante qualche protesta per un possibile rigore su Anastasio, il Catania ha tenuto testa agli avversari, evitando una possibile beffa grazie a un intervento decisivo di Adamonis.

La svolta definitiva è arrivata con l’ingresso di Jimenez e D’Andrea. Al 34°, Jimenez ha portato in vantaggio i rossazzurri, finalizzando un perfetto cross di Anastasio. Nei minuti di recupero, un altro assist di Anastasio ha permesso a Inglese di segnare il 3-1 finale, chiudendo definitivamente la partita e rilanciando le ambizioni del Catania in classifica.

Questa vittoria è importante non solo per i tre punti guadagnati, ma anche per la dimostrazione di carattere e maturità della squadra. L’intelligenza tattica di Mimmo Toscano ha fatto la differenza in un match che si prospettava difficile.