I militari visitano ospedale e oratorio

Iniziativa solidale dei Carabinieri di Biancavilla tra reparti pediatrici e comunità sociali del territorio.

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, guidati dal Maresciallo Capo Francesco De Giovanni, hanno voluto portare un saluto e un messaggio di vicinanza ai più piccoli e alle realtà sociali del territorio. La prima visita si è svolta presso il reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Biancavilla, dove il Comandante ha donato piccoli regali ai bambini ricoverati. All’incontro hanno presenziato il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero, dott. Giovanni Bandieramonte, e il Primario del reparto, dott. Placido Pennisi.

Successivamente, i militari si sono recati presso la Comunità Sentiero Speranza, diretta dal dott. Giosuè Greco, sottolineando l’importanza del sostegno delle Istituzioni verso le persone più fragili. L’iniziativa è proseguita con la consegna di pensieri per i bambini bisognosi presso la Croce Rossa Italiana – Comitato di Biancavilla, presieduta da Salvo Pulvirenti, e con una visita all’Oratorio Don Pino Puglisi, incontrando i ragazzi seguiti dal responsabile Giuseppe Santelena.

I bambini e i giovani hanno accolto con entusiasmo la visita, confermando il ruolo dell’Arma quale punto di riferimento umano e sociale per la comunità.