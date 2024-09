Giorgio Mulè: “Schifani faccia un bagno di umiltà” – critiche e malcontento in Forza Italia

Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, non risparmia parole forti sulla situazione interna di Forza Italia in Sicilia. In un’intervista a “Repubblica Palermo”, Mulè lancia un appello al presidente della Regione, Renato Schifani, affinché “faccia un bagno di umiltà” e si mostri più aperto al dialogo con gli alleati. Secondo Mulè, l’atteggiamento del governatore è spesso percepito come autoritario: “Si comporta come se fosse l’unico a decidere, ma questo è un errore. È fondamentale ascoltare tutte le voci all’interno del partito”.

Mulè sottolinea come vi sia un crescente malcontento tra i membri di Forza Italia e i movimenti alleati, con esponenti di spicco come Margherita La Rocca Ruvolo, Marco Falcone e Tommaso Calderone che hanno manifestato apertamente le loro preoccupazioni. “La Sicilia è sempre stata un laboratorio politico e oggi stiamo assistendo a un esperimento che guarda al futuro, ma non possiamo ignorare i segnali di disagio che emergono”.

Un tema particolarmente delicato è quello di Gianfranco Micciché. Mulè critica il modo in cui Micciché è stato trattato all’interno del partito, invitando a smettere di considerarlo come un “nemico” o un problema da eliminare. “Micciché è stato leale fino all’ultima campagna elettorale, e la politica non può essere ridotta a una scelta tra ‘con me o contro di me’. La politica deve essere confronto, dialogo e capacità di ascolto reciproco”, afferma Mulè.

Il vicepresidente della Camera si esprime anche sulla gestione del partito a livello regionale, rilevando l’assenza di una segreteria regionale di Forza Italia e chiedendo una convocazione urgente per affrontare le divisioni interne. “È ineludibile una riunione con deputati, sindaci e coordinatori per dare vita a una segreteria regionale che possa discutere e confrontarsi apertamente”, conclude Mulè.

Le parole di Mulè riflettono un desiderio di maggiore coesione e trasparenza all’interno di Forza Italia, in un momento in cui il futuro del partito in Sicilia sembra essere sempre più incerto.