Fumata nera in ritardo: al via la fase cruciale del Conclave

Nei primi scrutini del Conclave, la attesa fumata nera è apparsa alle 21:01, oltre un’ora dopo la chiusura della Cappella Sistina (extra omnes alle 17:45). L’eccezionale slittamento – inusuale rispetto al 2013, quando la prima fumata nera giunse prima delle 20 con 18 cardinali in meno – ha alimentato ipotesi: un voto iniziale rinviato, un intervento meditativo prolungato di Raniero Cantalamessa, o un errore procedurale come una scheda in eccesso da ritirare e riscrutinare. La cerimonia mattutina della messa pro elegendo, celebrata in San Pietro, ha visto gli elettori e gli ultraottantenni pregare per la guida dello Spirito Santo. Nel suo discorso, il cardinale Giovanni Battista Re ha invocato un Pontefice capace di unire senza uniformare, a interpretare i mutamenti sociali e a difendere i valori umani e spirituali in un’epoca tecnologica. Al termine, ha ceduto la direzione del Conclave – secondo il protocollo – al più anziano dei cardinali vescovi, Pietro Parolin, tra i favoriti.

Gli ingressi in processione dei 133 cardinali nella Sistina, con il giuramento latino e la mano sul Vangelo, hanno scandito il primo atto formale. Tra i presenti, si notavano espressioni emozionate e concentrate: da Giorgio Marengo, senza codici di corteo, a Fridolin Ambongo, impacciato, fino a Pierbattista Pizzaballa, rapido nel muoversi. Ufficialmente isolati, senza comunicazione esterna, i porporati si ritireranno a Casa Santa Marta, dove discuteranno strategie e alleanze nei prossimi giorni. Con la fumata nera inaugurale, il Conclave entra nella fase negoziale: la ripartizione dei voti delineata dal primo scrutinio darà il via a trattative notturne e colloqui tra “king makers” e gruppi linguistici per concentrare le preferenze sui papabili. Se entro la prima metà di oggi si vedrà una fumata bianca, il nome del nuovo Pontefice sarà quasi certamente quello di Parolin. Un’elezione protratta oltre domani segnalerà invece divisioni profonde all’interno della Chiesa, ma non si prevede un Conclave prolungato oltre le prossime sedute.