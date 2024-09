“Destini Aversi” trionfa agli International Gold Awards di New York

Il film “Destini Aversi” di Francesco Santocono ha conquistato ben nove premi all’International Gold Awards di New York, affermandosi come un’opera di grande successo nella lotta contro le leucemie. Il cortometraggio, basato su un soggetto scritto da pazienti guariti da gravi malattie ematologiche, ha ricevuto un sostegno significativo dall’Associazione Italiana contro le leucemie e i linfomi, oltre al supporto incondizionato dell’azienda farmaceutica internazionale Gilead.

Il progetto, che vede anche la partecipazione di attori noti come Maria Grazia Cucinotta e Tiziana Lodato, è nato da un’idea del dottor Ugo Consoli, direttore del reparto di Ematologia dell’Arnas Garibaldi. Incentrato sulla lotta contro le leucemie e i linfomi, il film presenta una trama interamente scritta da pazienti che hanno superato queste patologie ematologiche.

Durante il prestigioso Festival del cinema di New York, appuntamento mensile di rilevanza internazionale, “Destini Aversi” ha trionfato in diverse categorie, battendo la concorrenza di numerose pellicole provenienti da tutto il mondo. I Gold Awards ottenuti includono il miglior cortometraggio, il miglior film drammatico, la migliore commedia, e la migliore attrice protagonista, premio assegnato all’esordiente Giulia Vitaliti. Francesco Santocono ha ricevuto riconoscimenti per la migliore sceneggiatura e la migliore regia. Inoltre, la canzone originale “Adverse Destinies”, creata da Santocono, Pedicone, Zimbone e Callegari, è stata premiata come la migliore colonna sonora, mentre Luigi Mingrone ha ottenuto il premio per la migliore fotografia. Un Silver Award è stato assegnato a Gabriele Vitale come miglior interprete maschile.

Grazie a questi riconoscimenti, “Destini Aversi” si conferma un importante contributo artistico e sociale nella lotta contro le malattie ematologiche, dimostrando il potere della narrazione e della collaborazione tra pazienti e professionisti del settore medico.

—

Se hai bisogno di ulteriori modifiche o desideri altre informazioni, fammi sapere!