Comune di Catania: Tomarchio parte per Palermo, la sfida di trovare un successore

Le recenti dimissioni di Salvo Tomarchio, ex assessore all’Ambiente del Comune di Catania e membro di Forza Italia, hanno suscitato un notevole interesse nella scena politica locale. Tomarchio ha annunciato la sua decisione durante una seduta del consiglio comunale, sottolineando che il suo mandato di 14 mesi è stato insufficiente per realizzare pienamente i suoi obiettivi e progetti.

La carriera politica di Tomarchio è stata caratterizzata da un impegno costante verso il miglioramento delle condizioni ambientali e dello sviluppo sostenibile. La partenza di Tomarchio a Palermo, segna un momento significativo per il consiglio comunale di Catania, che ora dovrà affrontare la sfida di trovare un successore all’altezza di portare avanti l’importante lavoro iniziato da Tomarchio.

Le dimissioni di Tomarchio sono avvenute in un contesto più ampio di cambiamenti politici, che hanno visto anche l’assessore Falcone lasciare il suo seggio all’Assemblea regionale siciliana per insediarsi al Parlamento europeo. Questo ha aperto la strada a Tomarchio per succedere a Falcone all’Ars, essendo il primo dei non eletti nelle scorse elezioni regionali nella lista di Forza Italia nel collegio etneo.