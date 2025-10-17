Catania, Trantino incontra Piantedosi: “Serve più presenza dello Stato sul territorio”

Il sindaco di Catania ha incontrato al Viminale il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per discutere di sicurezza, legalità e contrasto ai fenomeni di degrado urbano. Annunciato un piano di rafforzamento delle forze dell’ordine e nuovi strumenti di prevenzione.

CATANIA – Un incontro istituzionale per riaffermare la necessità di una maggiore presenza dello Stato sul territorio etneo. È questo il senso del confronto avvenuto ieri al Viminale tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sindaco di Catania Enrico Trantino, al centro di un dialogo costruttivo incentrato sulla sicurezza cittadina e sulle strategie di contrasto ai fenomeni che minano la vivibilità urbana.

Durante la riunione, il primo cittadino ha chiesto un rafforzamento numerico delle forze dell’ordine e dei militari dell’Esercito, insieme a interventi straordinari di prevenzione per rendere più percepibile la presenza delle istituzioni nei quartieri sensibili della città. Tra le priorità illustrate da Trantino figurano l’incremento degli organici della Polizia Municipale, misure normative più incisive contro parcheggiatori abusivi, abbandono illecito di rifiuti e reati predatori.

“Ho ancora una volta trovato nel ministro Piantedosi un interlocutore attento e disponibile a individuare soluzioni concrete per affrontare i problemi di sicurezza delle grandi città – ha dichiarato Trantino –. Il ministro verrà presto a Catania per fare il punto della situazione e delle esigenze che abbiamo rappresentato. È necessario dare risposte concrete ai cittadini, con azioni istituzionali preventive e repressive, inviando segnali chiari di controllo delle situazioni più a rischio, anche attraverso nuove dotazioni di mezzi di difesa per il personale in servizio”.

Il sindaco ha sottolineato inoltre come, “al di là dei dati statistici che nella nostra città registrano un miglioramento grazie all’eccellente lavoro sinergico svolto quotidianamente dall’apparato della sicurezza, a Catania occorre sviluppare un valore aggiunto che rafforzi la fiducia dei cittadini nello Stato. E anche su questo fronte possiamo contare sul pieno sostegno del Governo”.

Un confronto, quello di ieri, che si inserisce in un momento delicato per la città, dove il tema della sicurezza è tornato al centro del dibattito pubblico dopo gli episodi di violenza e degrado registrati in diverse aree urbane. L’obiettivo, condiviso da ministero e amministrazione comunale, è quello di restaurare fiducia e legalità attraverso una presenza più capillare delle forze dell’ordine e interventi di contrasto ai reati di strada e all’illegalità diffusa.

Nei prossimi giorni, il ministro Piantedosi sarà a Catania per un incontro operativo con le autorità locali e con i vertici delle forze di polizia, in modo da definire le priorità del piano di sicurezza e coordinare le risorse disponibili per garantire una risposta immediata e tangibile ai cittadini.