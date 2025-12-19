Catania, sequestrati 1000 chili di fuochi d’artificio illegali

Maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali a Piano Tavola: un 57enne denunciato dalla Polizia di Stato nell’ambito dei controlli rafforzati in vista delle festività.

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato per garantire il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza, con particolare attenzione al contrasto della diffusione illegale di materiale esplodente, fenomeno che si intensifica in prossimità delle festività di fine anno.

In questo contesto si inseriscono i controlli effettuati nei giorni scorsi dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, che hanno portato alla denuncia di un uomo di 57 anni, originario del Siracusano, per trasporto di materiale esplodente pericoloso senza autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza e mediante l’utilizzo di un veicolo non idoneo.

L’operazione rientra in uno specifico piano di rafforzamento dei controlli su tutto il territorio provinciale, finalizzato a sottrarre al mercato illecito fuochi d’artificio e materiali pirotecnici potenzialmente pericolosi per l’incolumità dei cittadini.

Nel dettaglio, durante un servizio mirato nel territorio di Piano Tavola, gli agenti della Squadra Amministrativa hanno fermato un veicolo ritenuto sospetto, condotto dal 57enne. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire circa 1.000 chilogrammi di fuochi d’artificio, trasportati in assenza di documentazione attestante la tracciabilità del materiale.

Dagli accertamenti è emerso che il carico, per quantità, modalità di trasporto e violazione delle norme di sicurezza, rappresentava un grave pericolo per l’incolumità pubblica. Il materiale, ritenuto verosimilmente destinato alla vendita illegale, è stato quindi sottoposto a sequestro.

Poiché l’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni attendibili sulla provenienza dei fuochi d’artificio, è scattata anche la denuncia per ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Polizia di Stato e conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel prevenire episodi che possono mettere seriamente a rischio la sicurezza delle persone.

La Polizia di Stato ricorda infine che l’acquisto di prodotti pirotecnici è consentito solo ai maggiorenni e deve avvenire esclusivamente presso rivenditori autorizzati, evitando qualsiasi canale di vendita privo di licenza.

Polizia di Stato, Questura di Catania, Piano Tavola, fuochi d’artificio, materiale esplodente, sequestro botti, controlli fine anno, Polizia Amministrativa, mercato illegale

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.