Caso Mercurio, niente giudizio abbreviato per Castiglione. Udienza rinviata al 7 ottobre

La scelta dei riti processuali sarà definita nella prossima udienza, ma quanto emerso ieri in aula lascia intendere che l’ex deputato regionale Giuseppe Castiglione non opterà per il giudizio abbreviato. Il politico figura tra i 26 imputati comparsi davanti al gup Sebastiano Fabio Di Giacomo Barbagallo nell’ambito dell’inchiesta “Mercurio”, condotta dal Ros e sfociata lo scorso febbraio in un terremoto politico in Sicilia.

Castiglione è accusato di voto di scambio politico-mafioso. Secondo l’ipotesi dell’accusa, avrebbe stretto accordi con esponenti del clan Santapaola-Ercolano in cambio di pacchetti di preferenze che gli avrebbero garantito il successo alle Regionali 2022, elezione che però non andò a buon fine. La Procura, nelle sue ricostruzioni, ha sottolineato come i rapporti contestati evidenziassero una condotta illecita.

Ieri sono state inoltre presentate le richieste di costituzione di parte civile da parte dei Comuni di Catania, Misterbianco e Ramacca, della Regione Siciliana e del ministero dell’Interno. Il gup si è riservato di decidere, aggiornando l’udienza preliminare al 7 ottobre.