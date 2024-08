Canale Arci, rimane sotto stretta osservazione soprattutto in caso di pioggia

Dopo il monitoraggio del canale Arci, che rimane sotto stretta osservazione soprattutto in caso di pioggia, e la rimozione dei cartelli di divieto di balneazione alla foce del torrente Forcile avvenuta ieri mattina, la Sesta commissione Ambiente, presieduta da Antonino Manara (FdI), ha rivolto nuovamente l’attenzione al fiume Acquicella. Si tratta di un ritorno sul tema, visto che diversi sopralluoghi sono già stati effettuati lungo il corso del fiume. “Nonostante alcuni interventi di pulizia avvenuti nei mesi scorsi in tratti come quello di Fossa Creta” ha spiegato Manara durante la seduta, alla quale avrebbe dovuto partecipare l’assessore alle Manutenzioni. Un elemento comune tra questi tre corsi d’acqua è che sfociano tutti nella Plaia, sebbene in punti diversi, e condividono una evidente carenza di tutele e controlli sulla qualità delle acque e sulla pulizia degli alvei.

