Blitz dei Carabinieri: presi parcheggiatori e contraffatti

Catania, operazione contro l’abusivismo commerciale: denunciati parcheggiatori recidivi, sequestrati capi contraffatti e elevate sanzioni per 12mila euro.

Nel contesto dei controlli per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e l’illegalità diffusa nel centro storico e nella zona del Lungomare Ognina, i militari della Stazione di Catania Piazza Dante e del Nucleo Operativo della Compagnia hanno effettuato uno specifico servizio per garantire la sicurezza di cittadini e turisti. Durante le verifiche, i Carabinieri hanno individuato due uomini già noti alle forze dell’ordine per precedenti simili, intenti a svolgere nuovamente l’attività di parcheggiatori abusivi.

Il primo, un 33enne di origini straniere residente a Piazza Armerina, è stato sorpreso in piazza Borsellino-Alcalà mentre agevola la manovra di posteggio agli automobilisti in cambio di denaro, nonostante fosse già stato sorpreso in altre occasioni a svolgere la medesima attività illecita.

Situazione analoga per un 56enne residente a Misterbianco, fermato in piazza San Placido: anche lui recidivo nell’attività di parcheggiatore abusivo, stava operando in piazza Tricolore in zona Lungomare Ognina nel momento del controllo.

Per entrambi, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è scattata la denuncia penale, ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada e dell’articolo 650 del Codice Penale.

Sanzionato amministrativamente anche un 26enne messinese residente a Paternò, sorpreso in via Lavandaie mentre forniva istruzioni di parcheggio ad alcuni automobilisti.

Le attività mirate al contrasto dell’abusivismo commerciale hanno portato i militari dell’Arma in via Luigi Sturzo, dove hanno scoperto una bancarella abusiva ricolma di maglioni e pantaloni con loghi contraffatti. Il venditore, alla vista dei Carabinieri, si è repentinamente allontanato. Successivamente i capi di abbigliamento sono stati sequestrati: in totale 118 maglioni e 61 pantaloni con loghi contraffatti di noti brand.

Nel corso del servizio complessivo, sono stati controllati una dozzina di veicoli e una trentina di persone. Sono state elevate sanzioni amministrative per circa 12mila euro per violazioni al Codice della Strada: tre automobilisti trovati alla guida di veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria e due sprovvisti della patente di guida. Tre veicoli sono stati sottoposti a sequestro.

parole chiave: catania, piazza dante, carabinieri, parcheggiatori abusivi, lungomare ognina, centro storico, piazza borsellino alcalà, misterbianco, paternò, via luigi sturzo, abusivismo commerciale, loghi contraffatti, sequestro, sanzioni amministrative, codice della strada

Disclaimer giudiziario: le persone citate sono sottoposte a procedimento penale e rimangono presuntivamente innocenti fino a sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione d’innocenza sancita dalla legge. Diritto di replica: eventuali richieste di rettifica o repliche possono essere inoltrate alla redazione e saranno valutate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.