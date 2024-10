Accordo Regione Siciliana-Webuild: Oltre 1.800 partecipanti ai recruiting day

Grande partecipazione ai recruiting day organizzati da Webuild in collaborazione con la Regione Siciliana: ben 1.823 siciliani hanno risposto all’invito presentandosi alle giornate di selezione tenutesi a Palermo e Catania. Le due città hanno registrato un notevole afflusso, con 863 candidati, inclusi 88 studenti, nel capoluogo siciliano e 960 persone, tra cui 40 studenti, nella città etnea presso il palazzo ex-Esa.

Le giornate di recruiting sono state divise in due sessioni: una rivolta a persone con e senza esperienza, disoccupate o inoccupate, pronte a esplorare nuove opportunità nel settore edilizio. L’altra, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, è stata dedicata ai giovani diplomati provenienti dagli istituti tecnici e professionali.

“Questa è un’iniziativa concreta – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani – volta a sostenere chi è in cerca di lavoro, chi desidera migliorare la propria posizione professionale e chi si affaccia per la prima volta sul mercato del lavoro. Per questo, il governo regionale ha deciso di promuoverla e supportarla. Il nostro auspicio è che sempre più giovani e disoccupati siciliani possano seguire i percorsi formativi offerti da Webuild e trovare impiego in uno dei numerosi cantieri con cui il gruppo sta contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture in Sicilia e nel resto d’Italia”.

L’iniziativa è parte del protocollo d’intesa firmato nel novembre scorso tra il presidente Schifani e l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini. I recruiting day si inseriscono nel programma “Cantiere Lavoro Italia”, finalizzato alla selezione di personale da inserire nei corsi di formazione pre-assunzione, per formare operatori destinati ai cantieri del gruppo. In Sicilia, Webuild è attualmente impegnata nei lavori per il raddoppio ferroviario della linea ad alta capacità Palermo-Catania-Messina e in uno dei lotti dell’autostrada Ragusa-Catania.