Sanremo 2025: emozioni, sorprese e polemiche nella prima serata del Festival

Il Festival di Sanremo 2025 ha inaugurato la sua 75ª edizione l’11 febbraio al Teatro Ariston, sotto la direzione artistica di Carlo Conti, affiancato nella serata inaugurale da Antonella Clerici e Gerry Scotti. La serata ha registrato ascolti eccezionali, con una media di 12,6 milioni di telespettatori e uno share del 65,3%, superando le edizioni precedenti.

Oltre alle performance di Simone Cristicchi, Giorgia e Brunori Sas, la prima serata ha visto esibirsi tutti i 29 artisti in gara, offrendo una panoramica completa delle proposte musicali di quest’anno. Tra gli altri, Achille Lauro ha presentato “Incoscienti giovani”, un brano che mescola sonorità moderne a testi provocatori, confermando la sua attitudine innovativa. Lucio Corsi, al suo debutto sanremese, ha proposto “Volevo essere un duro”, una canzone che unisce atmosfere retrò a una narrazione contemporanea. La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti di rilievo. Jovanotti e Raf hanno infiammato il pubblico con un medley dei loro successi, trasformando l’Ariston in una pista da ballo.

Un momento particolarmente toccante è stato l’intervento di Papa Francesco, che ha inviato un messaggio di pace e speranza, sottolineando l’importanza della musica come strumento di unione tra i popoli. “Il messaggio che papa Francesco ha voluto inviare al Festival di Sanremo è per tutta la Rai un motivo di grandissima riconoscenza”. È quanto comunica la Rai in una nota. “Sono parole che nobilitano il ruolo del Servizio Pubblico e la sua funzione di promuovere i valori di una cultura di pace e di dialogo, da condividere e rendere universali. Grazie, Sua Santità, per aver voluto donare al Festival un momento di profonda riflessione”, conclude la Rai.

Non sono mancate le polemiche: l’esclusione di alcuni artisti noti, come Arisa e i Nomadi, ha suscitato discussioni tra gli appassionati. Inoltre, la partecipazione di Fedez con il brano “Battito” ha attirato l’attenzione dei media.

Al termine della prima serata, è stata annunciata una classifica provvisoria, determinata dai voti della sala stampa. I primi cinque artisti, in ordine casuale, sono: Brunori Sas con “L’albero delle noci”, un brano dedicato alla figlia Fiammetta, nato in un momento di crisi creativa. Il cantautore ha raccontato di essersi ispirato all’albero di noci di fronte a casa sua, simbolo di radicamento e di crescita familiare.

Il brano esplora la figura della “paternità moderna”, un tema caro a Brunori, che riflette sul cambiamento del ruolo paterno rispetto al passato, con una maggiore attenzione all’emotività e alla relazione con i figli. Il cantautore sottolinea l’importanza del contrasto generazionale nella crescita personale, evidenziando come anche le divergenze tra genitori e figli possano essere costruttive. Inoltre, Brunori Sas porta con orgoglio la Calabria sul palco di Sanremo, sfidando gli stereotipi negativi spesso associati alla sua terra d’origine.,

Giorgia con “La cura per me”, Lucio Corsi con “Volevo essere un duro”, Simone Cristicchi con “Quando sarai piccola”. Un capolavoro di poesia, sentimento, delicatezza e profondità, che riesce a trasformare il dolore in gratitudine.

Achille Lauro con “Incoscienti giovani”. Dopo che la promessa di Carlo Conti sulla fine in orario della prima puntata è stata rispettata e aver ascoltato per la prima volta tutti i brani di Sanremo 2025, gli esperti Sisal pronosticano gli underdog di questa edizione. Chi saranno quei talenti che potranno riservare sorprese nonostante il loro piazzamento? Da un lato Fedez, il suo “Battito” lo rende viralissimo e sembra convincere il pubblico nonostante tutte le controversie che lo stanno portando al centro dei riflettori. La sua possibile vittoria è infatti passata da 16,00 a 12,00, alla pari di quella di Brunori Sas.

Altro artista potenzialmente destinato a ribaltare la scena è Lucio Corsi, che con il suo debutto ha sorpreso e sembra dirigersi verso un possibile successo. Oggi, infatti, la possibilità di vederlo sul gradino più alto del podio è quotata a 20,00, prima dell’esibizione era a 66,00. E se per Irama crollano le possibilità di rientrare nei favoriti (33,00), aumentano quelle di veder trionfare Simone Cristicchi: con la sua “Quando sarai piccola” il cantautore romano ha ottenuto la standing ovation dell’Ariston, la sua vittoria è scesa da 9,00 a 3,50, conquistando così il primo gradino del podio in solitaria. Restano stabili nelle posizioni per la vittoria finale Giorgia con quota 4,00, Olly a 5,00 e Achille Lauro a 7,50. La competizione è ancora aperta e le prossime serate potrebbero riservare ulteriori sorprese. Il Festival di Sanremo 2025 si conferma un evento ricco di emozioni, musica di qualità e momenti indimenticabili.