Operazione della Guardia di Finanza: eseguite misure cautelari e sequestri per oltre 8,2 milioni di euro

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 120 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania sono impegnati nell’esecuzione di un’operazione coordinata nelle province di Catania, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valentia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese. L’operazione si avvale del supporto dei Comandi Provinciali coinvolti e del I Gruppo etneo.

L’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania su richiesta della locale Procura della Repubblica, riguarda 29 indagati e ha disposto l’applicazione di misure cautelari personali per 15 di essi. Nello specifico, sono stati ordinati due arresti in carcere, quattro agli arresti domiciliari, mentre nove persone sono sottoposte a misure interdittive. Inoltre, sono stati disposti sequestri di 28 società, beni e risorse finanziarie per un valore complessivo superiore agli 8,2 milioni di euro.

I reati contestati comprendono associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti (FOI), dichiarazione dei redditi infedele e fraudolenta tramite FOI, e indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti.