Movida e Sicurezza: Controlli Interforze a Catania nel Weekend

Nel weekend appena trascorso, caratterizzato da un grande afflusso di persone nelle vie del centro cittadino in vista delle festività, sono stati intensificati i controlli interforze coordinati dalla Questura di Catania. L’obiettivo principale è stato quello di garantire sicurezza e ordine pubblico nelle zone più frequentate della cosiddetta movida.

Pattuglie e Operazioni di Sicurezza

Il dispositivo di sicurezza, guidato dalla Polizia di Stato con il supporto operativo della Polizia Scientifica, ha coinvolto anche la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e l’Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. La copertura ha interessato le aree di maggiore aggregazione giovanile, come piazza Vincenzo Bellini, via Teatro Massimo, via Gemmellaro, piazza Università e via Etnea.

Complessivamente, sono state identificate 290 persone (di cui 55 con precedenti) e controllati 133 veicoli. I controlli hanno permesso di sanzionare numerosi automobilisti e motociclisti per infrazioni al Codice della Strada, come guida senza casco, mancanza di assicurazione e revisione scaduta. In totale, sono stati elevati 17 verbali per un ammontare di circa 5.800 euro.

Contrasto ai Parcheggiatori Abusivi

Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Otto persone sono state sanzionate, di cui quattro denunciate per inosservanza delle prescrizioni del DASPO urbano (DACUR). Tra queste, un 30enne nigeriano e tre catanesi sono stati individuati in via Dusmet. Denunce simili hanno interessato anche parcheggiatori abusivi in via Puccini e via Santa Maria La Grande.

Controlli contro Sostanze Stupefacenti

La prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti ha costituito un ulteriore punto centrale delle operazioni. In via Sangiuliano, un 16enne e un 19enne sono stati trovati in possesso di piccole quantità di marijuana e segnalati alla Prefettura.

Interventi dell’Arma dei Carabinieri

Parallelamente, l’Arma dei Carabinieri ha dispiegato pattuglie dinamiche e posti di controllo nelle zone di piazza Federico di Svevia, piazza Currò e Largo Rosolino Pilo. Sono state identificate 141 persone, controllati 81 veicoli e elevate 20 sanzioni per un totale di circa 7.500 euro. Tra le infrazioni più frequenti, la guida senza casco, l’uso del cellulare al volante e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Un giarrese di 50 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,36 g/l. Le verifiche hanno inoltre portato al fermo amministrativo di sette scooter condotti senza casco da giovani catanesi.

Bilancio e Risultati

I controlli interforze, svolti in modo coordinato tra le diverse forze dell’ordine, hanno garantito la sicurezza dei residenti e degli avventori, prevenendo situazioni di rischio per la quiete pubblica e per l’incolumità delle persone. Le operazioni hanno inoltre contribuito a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e comportamenti irresponsabili, assicurando un ambiente più sicuro per la cittadinanza.