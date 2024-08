L’arcivescovo Luigi Renna in via di guarigione: “aspetto di tornare a casa”

L’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, sta recuperando dopo aver subito un infarto l’11 agosto scorso, che ha reso necessario un intervento chirurgico urgente in una clinica privata del territorio pedemontano. Attraverso una “Lettera di comunione” inviata a sacerdoti e diaconi della diocesi di Catania, l’arcivescovo ha comunicato le sue attuali condizioni di salute e la sua volontà di tornare presto alla sua comunità.

Renna è attualmente in riabilitazione presso il centro cardiologico Morgagni di Pedara, dove è stato curato con grande competenza subito dopo l’infarto. Egli continua a seguire un percorso di riabilitazione sotto stretto controllo medico e attende l’autorizzazione dei medici per poter fare ritorno a casa. Nel frattempo, ha annunciato che il primo periodo di convalescenza lo trascorrerà presso la residenza Santissimo Salvatore di Viagrande, vicino al centro di riabilitazione, e spera di poter tornare a Catania nella seconda metà di settembre, se le sue condizioni di salute lo permetteranno.

Monsignor Renna ha espresso profonda gratitudine per l’affetto e le preghiere ricevute durante questo periodo difficile, affermando di aver sentito “un vero abbraccio di tutto il presbiterio e di tutta la diocesi.” L’arcivescovo ha anche riflettuto sull’importanza della prudenza nella cura della propria salute e sulla necessità di moderare il carico di impegni in futuro, interpretando l’infarto come un “segnale” a cui prestare attenzione.

Riconoscendo la sua fragilità di salute, Renna ha sottolineato come questa esperienza abbia rafforzato la sua gratitudine verso il Signore e accresciuto la sua sensibilità verso le situazioni di malattia, che colpiscono anche membri del clero, e che devono essere sostenute con la preghiera e l’affetto.

Se le condizioni di salute lo permetteranno, l’arcivescovo Renna ha in programma di incontrare i sacerdoti della diocesi il prossimo 13 settembre in Seminario e di partecipare al convegno ecclesiale diocesano, previsto per il 18 e 19 settembre al Santuario di Mompileri.