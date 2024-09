Il Maas fra controlli e sfide strutturali, ma servono interventi costanti

Negli ultimi giorni, il Maas (Mercati Agro-Alimentari Sicilia) ha vissuto momenti di grande attenzione, soprattutto in seguito ai controlli delle forze dell’ordine, che hanno portato ad accendere i riflettori sulle problematiche che affliggono la struttura. Mario Indaco, responsabile delle aree mercatali del Maas, ha accolto favorevolmente l’intervento, sottolineando però l’importanza che questi controlli siano costanti e seguiti da azioni concrete: “Ben vengano i controlli, ma non possiamo essere lasciati soli a gestire la situazione”, afferma Indaco al quotidiano locale “La Sicilia” questa mattina in edicola.

Il blitz è avvenuto lunedì, nella galleria dell’ortofrutta, e pur avendo riportato una parvenza di normalità, le difficoltà strutturali e operative rimangono. Ad esempio, uno dei problemi più rilevanti riguarda la sicurezza notturna, momento di massima attività per il mercato. Le difficoltà infrastrutturali, come la mancanza di illuminazione e la cattiva gestione della viabilità intorno alla zona, creano un ambiente difficile per gli operatori, soprattutto di notte.

Alfio Di Bella, rappresentante degli operatori, ha commentato la situazione: “Siamo tutti impegnati per il bene del Maas, ma serve un’attenzione costante da parte delle autorità”. Di Bella ha fatto eco alla necessità di mantenere alta la guardia anche oltre i controlli iniziali, affinché il mercato possa operare in condizioni migliori.

Uno dei principali ostacoli al miglioramento del Maas è la gestione dei rifiuti, sia all’interno della galleria sia nelle zone circostanti. Indaco ha sottolineato che è fondamentale un maggiore impegno da parte degli operatori stessi, per considerare il Maas non solo come luogo di lavoro, ma come un bene comune da rispettare e preservare. «Serve una responsabilità condivisa per migliorare il Maas e portarlo a livelli di eccellenza», afferma.

Sul fronte delle infrastrutture, ci sono buone notizie: è stata approvata la gara d’appalto per la riqualificazione del Passo del Fico, con un progetto da 1,7 milioni di euro che prevede interventi su illuminazione, videosorveglianza e un impianto fotovoltaico per l’autonomia energetica del mercato. I lavori, che dureranno 18 mesi, rappresentano un passo importante verso la modernizzazione del Maas, ma come sottolineato da Indaco, «sarà necessaria la collaborazione di tutti per garantire il successo di questo intervento».

Anche se alcune delle problematiche che affliggono il mercato sono di lunga data, sembra che questa volta si sia pronti a intervenire in maniera concreta e definitiva. Resta da vedere se gli interventi previsti riusciranno a risolvere anche le questioni legate alla viabilità e alla gestione dei rifiuti, elementi critici per la piena operatività del Maas.

L’obiettivo, secondo gli operatori, è portare il Maas a livelli di eccellenza e farlo diventare un punto di riferimento non solo per la Sicilia, ma per tutto il settore agroalimentare nazionale. Tuttavia, per raggiungere questo traguardo, sarà indispensabile un impegno costante e un supporto adeguato da parte delle istituzioni.