Emergenza rifiuti nel I Municipio di Catania: discariche abusive e incendi dolosi

Situazione critica nel I Municipio di Catania per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. I consiglieri del gruppo Mpa, Giuseppe Arcidiacono, Giuseppe Buglio ed Enza Falsaperla, hanno lanciato un allarme per il proliferare di discariche abusive e l’aumento di incendi dolosi collegati alla saturazione degli impianti ufficiali di raccolta.

Una delle situazioni più gravi è stata segnalata dalla consigliera Falsaperla in via Greco, nei pressi dell’istituto scolastico Rita Atria (ex Livio Tempesta). Qui si è formata una vera e propria discarica a cielo aperto, dove si trovano sacchetti di plastica, mobili abbandonati e persino scarti edili. La presenza costante di questi rifiuti rappresenta un grave rischio per la salute pubblica e per i bambini che frequentano la scuola, costretti a vivere in un ambiente degradato, nonostante le proteste dei residenti e i divieti imposti dal Comune.

Il consigliere Buglio ha denunciato una situazione analoga in via Stella Polare, dove negli ultimi giorni sono stati segnalati incendi dolosi appiccati ai cumuli di rifiuti. Questi episodi evidenziano il malcontento della cittadinanza per i continui disservizi nella raccolta differenziata e la saturazione delle discariche ufficiali.

Il problema dell’abbandono di rifiuti è noto da tempo. Già nel 2021, il Comune di Catania aveva installato telecamere di videosorveglianza in diverse zone, tra cui proprio via Stella Polare, per contrastare il fenomeno. Tuttavia, nonostante questi interventi, l’abbandono indiscriminato di rifiuti continua ad alimentare situazioni di degrado urbano, con conseguenti rischi per la salute pubblica.

I consiglieri Mpa hanno chiesto interventi urgenti per risolvere il problema e maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale per migliorare la gestione dei rifiuti e garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate ai residenti.