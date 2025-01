Catania, “Capodanno in Musica”: una notte di festa

La notte di Capodanno a Catania ha regalato emozioni contrastanti. Mentre oltre 3,3 milioni di spettatori seguivano su Canale 5 lo spettacolo “Capodanno in Musica”, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, Piazza Duomo si riempiva di entusiasmo con migliaia di persone che festeggiavano sotto il palco allestito davanti al monumento simbolo della città, l’Elefante. Lo show, che ha raggiunto una share del 25,3%, è stato un grande successo, con artisti di fama nazionale che hanno regalato una notte indimenticabile.

Tra i momenti più attesi, il countdown per l’arrivo del 2025, guidato da Gigi D’Alessio, che ha incantato il pubblico con un breve accenno al pianoforte di “Ciuri, Ciuri” e alcuni dei suoi più grandi successi. Sul palco, oltre agli artisti, una breve apparizione anche per i rappresentanti istituzionali, tra cui il Presidente della Regione Renato Schifani, il Presidente dell’Assemblea Regionale Gaetano Galvagno, l’Assessore Regionale al Turismo Elvira Amata e il Sindaco di Catania Enrico Trantino, che hanno partecipato ai festeggiamenti.

L’evento ha visto esibirsi nomi celebri come Orietta Berti, Paola e Chiara, Umberto Tozzi, Marco Masini, Baby K, e molti altri, tra cui i talenti di “Amici”, coinvolgendo il pubblico in un’ondata di allegria e musica. “Abbiamo vissuto un momento straordinario per la nostra città”, ha commentato il Sindaco Trantino. “Catania ha dominato la scena nazionale, mostrando tutta la sua bellezza e capacità di coinvolgere. Federica Panicucci, Fabio Rovazzi e tutti gli ospiti sono rimasti incantati dall’atmosfera.”

Il sindaco ha anche sottolineato il valore economico dell’evento, citando l’economista Rosario Faraci, che ha evidenziato come ogni euro speso per eventi di tale portata generi almeno due euro di valore aggiunto. Trantino ha poi ringraziato le istituzioni, le forze dell’ordine e gli steward per il perfetto servizio di sicurezza: “Il 2025 è iniziato sotto i migliori auspici. Sia un anno di rinascita, bellezza e rispetto. Facciamo tutti la nostra parte per essere orgogliosi di vivere in questa meravigliosa città. Auguri, Catania!”