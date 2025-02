WhatsApp, aggiorna subito l’applicazione: la vecchia versione presenta un errore nel codice | Ormai lo sanno tutti gli hacker

Attiva una nuova funzione su WhatsApp che risolve un problema importante per la privacy degli utenti

WhatsApp ha recentemente risolto un bug che comprometteva la funzione “Visualizza una volta” su iPhone, consentendo agli utenti di accedere nuovamente a immagini e video inviati in questa modalità tramite la sezione “Archiviazione e dati”. Questo errore rappresentava un problema significativo per la privacy, poiché i file che avrebbero dovuto scomparire dopo la visualizzazione rimanevano temporaneamente accessibili.

Con l’aggiornamento alla versione 25.2.82, WhatsApp ha eliminato questa vulnerabilità, garantendo che i contenuti inviati in modalità effimera non possano essere recuperati. La funzione “Visualizza una volta” è stata introdotta per offrire un livello extra di sicurezza, impedendo la conservazione dei file dopo la loro visualizzazione.

Tuttavia, a causa del bug, questi contenuti potevano essere recuperati tramite le impostazioni, mettendo a rischio la riservatezza di immagini o video sensibili. Questo problema era particolarmente critico per chi utilizzava questa funzione per condividere informazioni private, aumentando il rischio che tali file potessero finire nelle mani sbagliate.

Nuove funzionalità di WhatsApp: scansione documenti

Oltre alla correzione del bug, WhatsApp ha introdotto una nuova funzione per gli utenti iPhone: la scansione dei documenti. Ora è possibile digitalizzare file come passaporti, carte d’identità e fatture direttamente dall’app, trasformandoli in PDF senza bisogno di applicazioni esterne. Questa opzione offre un’alternativa pratica e veloce per chi ha la necessità di inviare documenti in formato digitale. Al momento, questa funzionalità non è ancora disponibile su dispositivi Android.

WhatsApp sta progressivamente implementando la funzione di trascrizione dei messaggi vocali, che permette di convertire le note audio in testo. Questa opzione è attualmente disponibile in lingue come spagnolo, inglese, portoghese e russo e rappresenta un grande vantaggio per chi non può ascoltare un messaggio in un determinato momento. Inoltre, ora è possibile reagire agli stati di WhatsApp con un “Mi piace”, seguendo lo stile di Instagram, e menzionare utenti specifici negli aggiornamenti di stato, rendendo la comunicazione più interattiva e personalizzata.

Elenchi personalizzati per organizzare le chat

WhatsApp ha introdotto gli elenchi personalizzati, una funzione che aiuta gli utenti a organizzare le conversazioni in base a criteri personalizzati, come famiglia, lavoro o amici. Questo strumento permette di filtrare le chat e accedere rapidamente alle conversazioni più importanti. Per creare un elenco, basta toccare l’icona “+” in alto nell’app e aggiungere le categorie desiderate, migliorando così la gestione delle comunicazioni quotidiane.

Un’altra novità riguarda le chat audio nei gruppi, che funzionano in modo simile a una chiamata, ma sono dedicate esclusivamente ai gruppi WhatsApp. Questa funzione permette agli utenti di avviare conversazioni vocali collettive senza dover effettuare una chiamata tradizionale, rendendo più semplice e immediata la comunicazione tra i membri del gruppo. Per attivare una chat audio, è sufficiente entrare nel gruppo e scorrere verso l’alto, avviando così questa modalità innovativa di conversazione.