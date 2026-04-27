Regione Siciliana: pubblicato l’avviso per i prestiti d’onore agli studenti universitari

Diritto allo studio in Sicilia, al via il “prestito d’onore”: fino a 10mila euro a tasso zero per gli universitari. La misura, finanziata con sei milioni di euro attraverso l’Irfis, è destinata agli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi bassi iscritti negli atenei dell’Isola; il governatore Schifani: «Vogliamo che nessun giovane rinunci alla formazione per motivi economici, investire sugli studenti significa investire sul futuro della nostra Regione».

La Regione Siciliana ha attivato un nuovo strumento di sostegno per gli studenti universitari: il “prestito d’onore”, una misura volta a garantire l’accesso all’istruzione superiore anche a chi vive in condizioni di svantaggio economico. L’iniziativa, gestita tramite la finanziaria regionale Irfis, mette a disposizione una dotazione complessiva di sei milioni di euro a valere sul Fondo Sicilia.

Caratteristiche del finanziamento

Il prestito è pensato per offrire condizioni di estremo favore agli studenti meritevoli ma privi di mezzi:

Importo: è possibile richiedere fino a un massimo di 10.000 euro .

è possibile richiedere fino a un massimo di . Tasso zero: il finanziamento non prevede interessi a carico dello studente.

il finanziamento non prevede interessi a carico dello studente. Destinatari: la misura è rivolta ai giovani iscritti presso università con sede in Sicilia e appartenenti a famiglie con reddito basso.

La priorità del Governo Schifani

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza strategica del provvedimento per contrastare l’abbandono degli studi dovuto a cause finanziarie. «Il diritto all’istruzione universitaria è una priorità per il mio governo», ha dichiarato il governatore, evidenziando come il prestito offra un supporto immediato con condizioni di restituzione sostenibili, permettendo ai giovani siciliani di completare il proprio percorso accademico senza il peso di barriere economiche insormontabili.