Autotrasporto Sicilia, vertice Salvini-Cts il 20 ottobre
Il ministro Matteo Salvini ha convocato il Comitato trasporto siciliano per martedì a Milano. Bella: senza firma il fermo dei servizi resta attivo.
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato i rappresentanti del Comitato trasporto siciliano per martedì 20 ottobre a Milano. La notizia arriva da una nota diffusa dallo stesso Comitato, che punta a ottenere la firma di un protocollo d’intesa sulle richieste degli autotrasportatori siciliani.
Cosa chiede il Cts
Nel comunicato il Comitato spiega che l’obiettivo dell’incontro milanese è «la sottoscrizione del protocollo d’intesa contenente le storiche rivendicazioni e le richieste avanzate dalla categoria degli autotrasportatori» dell’isola. La nota non entra nel dettaglio dei singoli punti del protocollo.
La mobilitazione resta attiva
Il Cts avverte che l’incontro non basta a chiudere la vertenza. «La posizione dei lavoratori resta ferma. In assenza di un impegno formale sui punti presentati, la mobilitazione non subirà alcuna battuta d’arresto», si legge nella nota.
Le parole del coordinatore Bella
A chiarire i termini della trattativa è Salvatore Bella, coordinatore del Comitato trasporto siciliano. «Siamo fiduciosi che il ministro accoglierà le nostre richieste, che riteniamo vitali per il futuro del comparto», dice Bella. Poi la condizione posta sul tavolo: «Vogliamo chiarire fin da ora che, senza la sottoscrizione ufficiale di tutti i punti richiesti, non verrà revocato alcun fermo dei servizi».
Il prossimo passo
L’appuntamento del 20 ottobre a Milano sarà dunque il banco di prova per capire se il protocollo verrà firmato nella sua interezza. Dall’esito dell’incontro dipenderà la revoca o la prosecuzione del fermo dei servizi annunciato dagli autotrasportatori siciliani.