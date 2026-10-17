Autotrasporto Sicilia, vertice Salvini-Cts il 20 ottobre

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 17 Ottobre 2026 - 20:38

Il ministro Matteo Salvini ha convocato il Comitato trasporto siciliano per martedì a Milano. Bella: senza firma il fermo dei servizi resta attivo.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato i rappresentanti del Comitato trasporto siciliano per martedì 20 ottobre a Milano. La notizia arriva da una nota diffusa dallo stesso Comitato, che punta a ottenere la firma di un protocollo d’intesa sulle richieste degli autotrasportatori siciliani.

Cosa chiede il Cts

Nel comunicato il Comitato spiega che l’obiettivo dell’incontro milanese è «la sottoscrizione del protocollo d’intesa contenente le storiche rivendicazioni e le richieste avanzate dalla categoria degli autotrasportatori» dell’isola. La nota non entra nel dettaglio dei singoli punti del protocollo.

La mobilitazione resta attiva

Il Cts avverte che l’incontro non basta a chiudere la vertenza. «La posizione dei lavoratori resta ferma. In assenza di un impegno formale sui punti presentati, la mobilitazione non subirà alcuna battuta d’arresto», si legge nella nota.

Le parole del coordinatore Bella

A chiarire i termini della trattativa è Salvatore Bella, coordinatore del Comitato trasporto siciliano. «Siamo fiduciosi che il ministro accoglierà le nostre richieste, che riteniamo vitali per il futuro del comparto», dice Bella. Poi la condizione posta sul tavolo: «Vogliamo chiarire fin da ora che, senza la sottoscrizione ufficiale di tutti i punti richiesti, non verrà revocato alcun fermo dei servizi».

Il prossimo passo

L’appuntamento del 20 ottobre a Milano sarà dunque il banco di prova per capire se il protocollo verrà firmato nella sua interezza. Dall’esito dell’incontro dipenderà la revoca o la prosecuzione del fermo dei servizi annunciato dagli autotrasportatori siciliani.

Tags: , , , ,

Schifani audito dalla commissione regionale Antimafia sul caso Armao

Redazione 16 Ottobre 2026 - 08:44

Sud chiama Nord, Messina aderisce: cantiere fino al 30 novembre

Redazione 15 Ottobre 2026 - 14:33

Schifani-Minardo, scontro in Forza Italia Sicilia

Redazione 15 Ottobre 2026 - 08:14

Maltrattamenti in famiglia ad Acireale, arresto per un 51enne

Redazione 14 Ottobre 2026 - 10:55

Incontro Tajani-Schifani, fiducia ma «avanti col cambiamento»

Redazione 13 Ottobre 2026 - 18:58

Controlli San Cristoforo Catania: sanzioni per 13mila euro

Redazione 13 Ottobre 2026 - 10:59

Ultimissime

Truffa autonoleggio online, denunciate 3 persone a Catania

Redazione 17 Ottobre 2026 - 20:40

Autotrasporto Sicilia, vertice Salvini-Cts il 20 ottobre

Redazione 17 Ottobre 2026 - 20:38

Minardo con i sindaci di Forza Italia ad Aci Castello

Redazione 17 Ottobre 2026 - 07:23

Schifani audito dalla commissione regionale Antimafia sul caso Armao

Redazione 16 Ottobre 2026 - 08:44

Logo Catania all’asta, quattro pretendenti in corsa

Redazione 16 Ottobre 2026 - 07:47