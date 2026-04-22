Palagonia, incidente e violenza: Carabinieri arrestano 44enne per aggressione a soccorritori e militari

Follia a Palagonia dopo un incidente stradale: quarantaduenne arrestato dai Carabinieri per aver aggredito soccorritori e militari in Contrada Nunziata. L’uomo, conducente di un camion coinvolto in un sinistro con un’autovettura, ha minacciato di morte il personale del 118 e ha tentato di impossessarsi di un’ambulanza prima di scagliarsi contro le forze dell’ordine; l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Una mattinata di ordinario soccorso si è trasformata in un episodio di violenza inaudita a Palagonia, dove i Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 44 anni con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a personale sanitario e danneggiamento aggravato. L’episodio ha avuto origine intorno alle 08:00 in Contrada di Nunziata, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti un camion e un’autovettura.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il conducente del mezzo pesante ha manifestato un comportamento immotivatamente aggressivo non appena i soccorritori del 118 sono giunti sul posto per prestare le prime cure all’automobilista ferito. L’uomo si sarebbe scagliato inizialmente contro l’equipe sanitaria, costringendo l’autista dell’ambulanza a un intervento d’urgenza per impedire che il quarantaduenne mettesse in moto il mezzo di soccorso nel tentativo di spostarlo.

La furia dell’indagato non si è placata neanche all’arrivo dei Carabinieri delle Stazioni di Mineo e Palagonia. L’uomo si è diretto verso l’auto di servizio dei militari, riuscendo a introdursi nell’abitacolo e minacciando di morte il conducente prima di essere definitivamente bloccato e posto in sicurezza. L’Autorità Giudiziaria ha già provveduto alla convalida dell’arresto, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.