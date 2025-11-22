Elodie a Messina il 24 e 25 novembre: date, show e novità del tour

La popstar porta in Sicilia “Elodie Show 2025”, uno spettacolo internazionale tra musica, danza e arti performative.

Dopo il trionfo ottenuto nei palasport italiani, Elodie approda in Sicilia con un doppio appuntamento attesissimo: il 24 e 25 novembre 2025 sarà protagonista al PalaRescifina di Messina con “Elodie Show 2025”, produzione a cura di Vivo Concerti e promossa nell’Isola da Giuseppe Rapisarda Management. Un ritorno carico di aspettative per un’artista che negli ultimi anni ha ridefinito estetica e sound del pop italiano.

Lo spettacolo è un concentrato di energia, sensualità e sperimentazione. Una dimensione scenica che unisce musica, danza e arti performative, ispirata agli archetipi femminili del suo ultimo lavoro discografico “Mi Ami, Mi Odi”. La direzione creativa porta la firma di Laccio, che ha costruito per Elodie un universo visivo potente e cinematografico.

UNO SHOW DAL RESPIRO INTERNAZIONALE

Al centro del main stage domina un enorme ledwall che incornicia una “stanza teatrale”, rivelata in momenti strategici del live. Qui prendono forma performance coreografiche ad alto impatto emotivo.

Due vasche d’acqua, utilizzate dai ballerini in alcune sequenze, trasformano il palco in un ambiente multisensoriale, amplificando l’esperienza tra pubblico e performer.

Accanto al palco principale, lo Stage B – fatto di pedane mobili – permette alla popstar di muoversi tra la platea, creando un legame diretto con gli spettatori. Ad accompagnarla, 11 ballerini, 3 musicisti e 2 coriste per una narrazione artistica che combina eleganza, intensità e libertà espressiva.

UN VIAGGIO IN QUATTRO ATTI

“Elodie Show 2025” si sviluppa come un racconto suddiviso in quattro capitoli – Audace, Galattica, Magnetica ed Erotica – ciascuno introdotto da un monologo in voice over scritto appositamente per l’artista.

Una struttura che trasforma il concerto in un vero percorso narrativo, dove la cantante emerge come una delle performer più complete del panorama musicale italiano.

I NUMERI DI UN FENOMENO

Il successo di Elodie non conosce battute d’arresto: oltre 4 miliardi di stream, 4,1 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 12 volte prima in classifica airplay, 553 mila iscritti al canale YouTube e 3,7 milioni di follower su Instagram.

La sua carriera colleziona ad oggi 41 dischi di platino e 6 d’oro, confermandola come una delle voci più influenti e innovative della musica contemporanea.