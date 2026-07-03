Catania, il Riesame annulla il carcere per Niko Pandetta

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Redazione 03 Luglio 2026 - 22:34

Annullata l’ordinanza di custodia per il cantante neomelodico, arrestato a giugno nell’inchiesta su un traffico di droga legato ai clan.

Niko Pandetta

Il tribunale del Riesame di Catania ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Niko Pandetta. Il cantante neomelodico era stato arrestato nel giugno scorso nell’ambito di un’inchiesta che ha smantellato una gang dedita al traffico di droga a Catania, un giro che secondo gli inquirenti era gestito da clan mafiosi.

I giudici hanno deciso a scioglimento della riserva presa all’udienza del 30 giugno, riservandosi 45 giorni per depositare le motivazioni. In relazione a questi fatti, quindi, Pandetta torna libero.

La difesa

«Io avevo chiesto che la stessa venisse annullata sia con riferimento alla gravità indiziaria che ritenevo assente sia sulle esigenze cautelari anch’esse totalmente inesistenti. Non conosco i motivi perché il Riesame ha semplicemente annullato per cui lui torna libero in relazione a questi fatti e si è preso 45 giorni per depositare la motivazione», dice il legale dell’indagato, l’avvocato Riccardo Floris.

La libertà riguarda solo l’inchiesta catanese: Pandetta sta scontando una condanna definitiva a quattro anni e cinque mesi di reclusione per spaccio di droga ed evasione.

L’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

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