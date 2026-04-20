Irfis e Gruppo Arena: siglato finanziamento green da 3 milioni per la sostenibilità energetica

Svolta green per il Gruppo Arena: l’Irfis finanzia con 3 milioni di euro il nuovo piano di sostenibilità ambientale. Il finanziamento agevolato sosterrà la realizzazione di un maxi impianto fotovoltaico da 2,4 MW a servizio del centro commerciale «L’Arena di Catania», accelerando l’obiettivo di autonomia energetica della società entro il 2030.

L’Irfis FinSicilia ha concesso un green loan da 3 milioni di euro alla società Fratelli Arena Srl, destinato a supportare una serie di interventi strutturali per l’efficientamento energetico. L’operazione finanziaria si focalizza sul potenziamento delle infrastrutture rinnovabili del Gruppo Arena, con particolare riferimento al nuovo complesso commerciale «L’Arena di Catania», dove verrà installato un impianto fotovoltaico con una potenza di 2,4 MW.

Transizione ecologica e valore economico

La presidente dell’Irfis, Iolanda Riolo, ha sottolineato il valore della manovra dichiarando che: «Questo intervento rappresenta un esempio concreto di come Irfis supporti le imprese siciliane in un percorso di crescita sostenibile e innovativa. Attraverso i nostri strumenti di finanza green intendiamo favorire investimenti capaci di generare valore ambientale ed economico, contribuendo in modo tangibile alla transizione ecologica della nostra regione».

Obiettivo autonomia energetica 2030

L’amministratore delegato Giovanni Arena ha evidenziato come il finanziamento rappresenti un acceleratore fondamentale: «L’obiettivo è costruire nel tempo un modello sempre più efficiente, capace di coniugare competitività e responsabilità ambientale. Il finanziamento di Irfis ci consente di investire in soluzioni concrete, come l’energia da fonti rinnovabili e l’ottimizzazione dei consumi». L’investimento permetterà al Gruppo di puntare con decisione al traguardo della piena autonomia energetica entro il 2030.