Comune di Catania: proroga dei termini di pagamento per l’acconto Tari 2026

Il Comune di Catania dispone la proroga per il pagamento dell’acconto Tari 2026, atteso un nuovo avviso per la scadenza. La decisione dell’amministrazione comunale mira a consentire l’applicazione del bonus Arera per gli utenti aventi diritto; la nuova data utile per il versamento del tributo sui rifiuti sarà comunicata ufficialmente attraverso i canali istituzionali dell’Ente.

Il Comune di Catania ha stabilito una proroga dei termini per il versamento dell’acconto relativo alla Tari 2026. La misura si è resa necessaria per permettere il completamento delle procedure tecniche legate all’emissione del bonus Arera, destinato alle utenze che ne hanno diritto.

L’amministrazione ha precisato che la nuova data di scadenza non è ancora stata fissata e verrà resa nota ai cittadini con un successivo avviso pubblico. Gli uffici comunali provvederanno a dare massima diffusione alla nuova tempistica attraverso il sito web dell’Ente e gli altri canali di comunicazione ufficiali. Gli utenti sono dunque invitati ad attendere le comunicazioni formali prima di procedere al pagamento dell’acconto.