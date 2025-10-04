L’iniziativa si terrà sabato 11 ottobre: in tutte le parrocchie, rettorie e cappelle delle comunità religiose della diocesi verranno riuniti fedeli di ogni età, senza escludere i più giovani, per un momento corale di preghiera. Ogni comunità potrà stabilire l’orario ritenuto più opportuno.

“Io stesso – scrive mons. Renna – presiederò la preghiera Mariana nel Santuario della Madonna della Pace a Belpasso, alle ore 20.30 dell’11 ottobre“.

L’arcivescovo auspica che “le tanto travagliate trattative di pace possano giungere a buon fine” e che, in particolare a Gaza e in Ucraina – focolai di conflitti di portata mondiale – torni la pace e sia rispettata la dignità umana.