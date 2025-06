Valeria Sudano e Anastasio Carrà annunciano dodici nuovi poliziotti a Catania

La deputata siciliana della Lega e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali, Valeria Sudano, insieme al collega Anastasio Carrà, rendono noto un importante potenziamento per la sicurezza a Catania: «Il Viminale ha previsto l’arrivo di 12 agenti in più alla Questura di Catania — dichiarano congiuntamente — un segnale concreto che rafforza i presidi sul territorio e anticipa ulteriori rinforzi nei prossimi mesi. Le nostre donne e i nostri uomini in divisa rappresentano un vero baluardo di legalità, fondamentali per contrastare criminalità ed episodi di violenza che destano preoccupazione tra i cittadini. Intensificare la loro presenza sul territorio è indispensabile per garantire un controllo capillare di ogni quartiere». Sudano e Carrà rivolgono un sentito ringraziamento al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario Nicola Molteni: «Dopo l’approvazione del decreto legge sulla sicurezza, l’impegno della Lega si traduce in fatti concreti; le polemiche sterili restino alle parole».

