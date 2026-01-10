Terremoto M5.1 al largo di Reggio Calabria, scossa avvertita in Sicilia orientale

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 10 Gennaio 2026 - 08:49

Terremoto magnitudo 5.1 al largo di Reggio Calabria: scossa percepita in Sicilia orientale, paura ma nessun danno.

La scossa di terremoto registrata questa mattina in Calabria è stata avvertita anche nella Sicilia orientale. Il sisma, di magnitudo 5.1, è stato rilevato alle 5.53 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con epicentro al largo di Reggio Calabria e a una profondità di 65 chilometri.

Secondo quanto riportato, a Siracusa, Catania e Messina la scossa è stata percepita distintamente, con momenti di forte apprensione tra i residenti. In particolare, il movimento tellurico sarebbe stato avvertito anche all’interno delle abitazioni ai piani bassi.

Nonostante la paura, al momento non vengono segnalati danni a persone o cose nelle città dove il terremoto è stato avvertito.

Dalla Zes a Villa Scammacca: Catania prova a ripartire

L.P 10 Gennaio 2026 - 09:02

Fratelli d’Italia Catania, Magni nuovo capogruppo

Redazione 09 Gennaio 2026 - 08:02

Corsa clandestina di cavalli: 15 denunciati nel Catanese

Redazione 09 Gennaio 2026 - 07:52

Liberty in Jazz 2026 a Catania: apre l’Alberto Asero 4et con Elena Longo

Redazione 08 Gennaio 2026 - 14:38

Il vulcanologo Boris Behncke critica le ordinanze sull’eruzione, l’Ingv prende le distanze.

Redazione 08 Gennaio 2026 - 13:30

Lite per rumori molesti, spara contro negozio: arrestato

Redazione 08 Gennaio 2026 - 13:26

Ultimissime

Dalla Zes a Villa Scammacca: Catania prova a ripartire

L.P 10 Gennaio 2026 - 09:02

Terremoto M5.1 al largo di Reggio Calabria, scossa avvertita in Sicilia orientale

Redazione 10 Gennaio 2026 - 08:49

Fratelli d’Italia Catania, Magni nuovo capogruppo

Redazione 09 Gennaio 2026 - 08:02

Corsa clandestina di cavalli: 15 denunciati nel Catanese

Redazione 09 Gennaio 2026 - 07:52

Liberty in Jazz 2026 a Catania: apre l’Alberto Asero 4et con Elena Longo

Redazione 08 Gennaio 2026 - 14:38