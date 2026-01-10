Terremoto M5.1 al largo di Reggio Calabria, scossa avvertita in Sicilia orientale

Terremoto magnitudo 5.1 al largo di Reggio Calabria: scossa percepita in Sicilia orientale, paura ma nessun danno.

La scossa di terremoto registrata questa mattina in Calabria è stata avvertita anche nella Sicilia orientale. Il sisma, di magnitudo 5.1, è stato rilevato alle 5.53 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con epicentro al largo di Reggio Calabria e a una profondità di 65 chilometri.

Secondo quanto riportato, a Siracusa, Catania e Messina la scossa è stata percepita distintamente, con momenti di forte apprensione tra i residenti. In particolare, il movimento tellurico sarebbe stato avvertito anche all’interno delle abitazioni ai piani bassi.

Nonostante la paura, al momento non vengono segnalati danni a persone o cose nelle città dove il terremoto è stato avvertito.