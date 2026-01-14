Nucleo Investigativo di Catania sequestra marijuana e denuncia due giovani

Nel quartiere “Barriera” di Catania il Nucleo Investigativo dell’Arma ha denunciato due giovani catanesi, sequestrando marijuana, denaro contante e materiale per il confezionamento della droga.

La costante azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, portata avanti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, ha consentito la denuncia per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” di due catanesi di 31 e 19 anni.

A seguito di una pregressa e mirata attività info-investigativa, i militari dell’Arma hanno appreso dell’esistenza di un rodato gruppo di pusher, dediti alla cessione di sostanza stupefacente con il metodo del “delivery”, ossia la consegna a domicilio del narcotico previa ordinazione.

Per dare riscontro all’ipotesi investigativa, i Carabinieri hanno predisposto un servizio dedicato, in modalità discreta, iniziando a tenere d’occhio i movimenti dei due giovani. Secondo quanto ricostruito, il 19enne avrebbe avuto il ruolo di effettuare le consegne utilizzando una moto, mentre il 31enne si sarebbe occupato dello smistamento della droga ai vari pusher e, a fine giornata, del ritiro del denaro provento dello spaccio.

Il momento propizio per intervenire si è presentato in prima serata, a fine “turno”, quando gli investigatori hanno notato il 19enne a bordo della moto mentre si avvicinava a un’utilitaria, utilizzata di solito per depositare l’incasso e la droga eventualmente invenduta. Il giovane, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha tentato la fuga rimontando in sella, ma è stato subito bloccato e messo in sicurezza.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella tasca dei pantaloni 290 euro e 5,5 grammi di marijuana, mentre all’interno della carenatura della moto sono state trovate 7 bustine con circa 50 grammi complessivi di marijuana. L’ispezione dell’utilitaria ha consentito di recuperare ulteriori 60 grammi circa di marijuana e un bilancino digitale, ancora intriso di sostanza vegetale resinosa di colore verde e perfettamente funzionante.

Considerato che l’autovettura risulta nella disponibilità del 31enne, i Carabinieri hanno esteso le ricerche alla sua abitazione, dove, anche con il supporto dell’unità cinofila di Nicolosi, sono state rinvenute nel sottoscala tre buste di plastica intrise di marijuana. L’intero quantitativo di droga è stato sequestrato.

Il 19enne e il 31enne, “sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale” e “ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva”, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Disclaimer giudiziario: le informazioni riportate provengono da comunicato stampa dell’Arma dei Carabinieri. Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva passata in giudicato. È garantito il diritto di replica a chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi.