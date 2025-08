Librino, lite tra vicini degenerata: uomo ferito con un’accetta

Una discussione tra due vicini nel quartiere Librino stava per trasformarsi in tragedia: ciò che era iniziato come un confronto verbale è precipitato in un violento scontro fisico. Erano circa le 19:00 quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati da alcuni passanti al 112 NUE, sono intervenuti in uno stabile della zona. Sul posto hanno trovato un 56enne del posto con una ferita al volto e, dopo aver richiesto l’intervento del 118, l’uomo è stato medicato e trasportato in ospedale.

Secondo l’accusa, la vittima aveva incrociato il vicino di casa, un 50enne che per hobby ripara autovetture, e gli aveva chiesto cortesemente di non occupare tutti i posti auto condominiali con i veicoli da sistemare. Il presunto aggressore, fraintendendo la richiesta, avrebbe reagito in maniera aggressiva sostenendo di essere «libero di usare il cortile come meglio crede». Da qui, sempre secondo l’accusa, si sarebbe armato di una barra in ferro e di un’accetta, minacciando di danneggiare il veicolo del 56enne. Ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale il 56enne sarebbe stato colpito al volto con l’accetta. Solo l’intervento di un passante avrebbe costretto il presunto aggressore a fuggire.

I Carabinieri, ricostruito l’accaduto grazie alle dichiarazioni della vittima e di altri testimoni, hanno prima accompagnato il 56enne alla struttura sanitaria e poi avviato le ricerche dell’uomo. L’equipaggio del Radiomobile di Catania, con la collaborazione della Stazione Carabinieri di Catania Nesima — dove la vittima ha poi sporto formale denuncia — ha individuato in breve tempo il 50enne, che è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di lesioni personali.

Si ricorda che, fino a sentenza definitiva, nei confronti del presunto responsabile vige la presunzione di innocenza.